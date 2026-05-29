Все мероприятия направлены на повышение безопасности и удобства городской среды.

Сегодня, 29 мая, сотрудники МКУ «ЦУГД» проводят установку бордюрного камня возле дома №45 на улице Большая Московская.На этом участке запланирован монтаж 150 новых бордюрных камней для повышения безопасности и удобства пешеходов.В зоне пешеходных переходов бордюры устанавливают с учетом создания безбарьерной среды и комфортного подхода для маломобильных жителей.Похожие работы по благоустройству выполняются на улицах Луначарского, Сперанского и Гагарина.Параллельно идут и другие дорожные работы: монтаж ограждений между тротуарами и проезжей частью, а также ямочный ремонт покрытия.