К масштабной профилактической акции подключились полицейские, общественники, чиновники и народные дружинники.

Рейд по устранению незаконной рекламы наркотических веществ провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Владимирского УМВД. Компанию им составили представитель Общественного совета при управлении, секретарь муниципальной антинаркотической комиссии и дружинники.Участники проинспектировали фасады зданий во Владимире и сообща ликвидировали около 30 незаконных объявлений. С владельцами построек дополнительно проговорили, что игнорирование подобных граффити чревато ответственностью по закону.Аналогичную зачистку устроили и на областном уровне. К операции присоединились стражи порядка из регионального УНК, представители УФСИН и мэрии, а также активисты «Молодой Гвардии» и дружинники из ВлГУ. В результате надписи исчезли с 25 домов на улицах Хирурга Орлова, Фейгина, Асаткина, Горького, Краснознаменной и других.Организаторы подчёркивают: такие рейды носят регулярный характер, но эффект от них многократно усиливается при участии неравнодушных жителей. Практику обещают продолжать.В полиции напоминают, что любая пропаганда и реклама запрещённых веществ на территории страны находится под запретом. За нарушение этой нормы грозит административная ответственность по статье 6.13 КоАП РФ, если в действиях нарушителя нет состава уголовного преступления.