Владимирская область продолжает улучшать коммунальную инфраструктуру — в этом году на эти цели направят почти 500 млн рублей в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дополнительно из областного бюджета выделят ещё более 250 млн рублей.Успехи уже есть: по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов в регионе стало меньше аварий в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Вице‑премьер Марат Хуснуллин отметил этот результат на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.Прогресс связан с вложениями в сферу ЖКХ: обновление сетей, модернизация оборудования и профилактика помогают избежать сбоев и обеспечивают надёжное теплоснабжение жителей зимой.С 2025 года во Владимирской области уже реализовали часть проектов по модернизации. За это время отремонтировали и реконструировали 6,1 км сетей теплоснабжения; обновили 39,9 км сетей водоснабжения; привели в порядок 2,5 км сетей водоотведения.Благодаря этим работам качество коммунальных услуг улучшилось для почти 16,5 тысяч жителей области.В планах на текущий год — выполнить работы на 11 объектах. Это ещё один шаг к более надёжной и комфортной жизни во Владимирской области.