Работы помогут сделать безопаснее организованный подвоз детей.

Во Владимирской области активно ремонтируют дороги, ведущие к образовательным учреждениям: к новому учебному году 2026/2027 по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят более 70 км трасс. Из них свыше 65 км — дороги регионального и межмуниципального значения. Многие участки вошли в Народную программу ЕР.Работы помогут сделать безопаснее организованный подвоз детей: многие школы и детсады принимают ребят не только из своего населённого пункта, но и из соседних деревень. Большинство объектов планируют сдать уже к 1 сентября, хотя официальный срок завершения ремонтов — 21 сентября.Масштабные обновления идут в разных районах области. В Камешковском округе отремонтируют почти 4 км дороги М‑7 «Волга» — Давыдово. Это улучшит проезд к школе села Давыдово, куда ходят дети из девяти деревень — от Аксенцево до Хохлово.В Гусь‑Хрустальном округе завершают ремонт 2‑километрового участка автодороги Никулино — Воровского — Мошок, который используют для подъезда к Семёновской школе. За ней закреплены дети из множества сёл, посёлков и деревень — от Вёшек до Староопокино.В Вязниковском округе обновляют 5‑километровый отрезок трассы ст. Сеньково — Никологоры — Степанцево — Симонцево. Он ведёт к Никологорской школе, где в этом году откроется естественно‑научный профильный класс, и двум местным детсадам. Сюда приезжают дети из десятков соседних населённых пунктов — от Приозёрного до Харино и Ям.В Собинке модернизируют участок улицы Димитрова (от д. 1 до д. 9) — он обеспечит удобный подъезд к отделению Владимирского политехнического колледжа. В самом Владимире работы стартовали сразу на нескольких улицах: по ул. Кутузова (от ул. Чапаева до Нижнего проезда) — рядом с лингвистической гимназией № 23 и школой № 9, а также несколькими детсадами;по ул. Северной (от Почаевской до Усти‑на‑Лабе) — возле двух детсадов; по ул. Чернышевского (от ул. Белякова до д. 28‑а по проспекту Строителей) — к школе № 15; по ул. Полины Осипенко (от ул. Луначарского до Мира) — к детсаду и педагогическому колледжу; по ул. Спасской (от ул. Большой Московской до д. 5) — рядом с детсадом № 81, который расположен в здании начала XX века — бывшем родильном приюте.Стандартный перечень работ включает фрезерование старого асфальта, укладку двух слоёв нового покрытия и укрепление обочин. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» дороги к образовательным организациям становятся комфортнее и безопаснее.