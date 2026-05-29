Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В преддверии нового учебного года в регионе преобразят свыше 70 километров трасс, ведущих к образовательным учреждениям. Львиная доля обновляемого покрытия — более 65 километров — приходится на дороги регионального и межмуниципального значения.В перечень объектов вошли трасса М-7 «Волга» – Давыдово, где отремонтируют почти 4 километра полотна. Двухкилометровый отрезок приведут в порядок на автодороге Никулино – Воровского – Мошок, а на пути от станции Сеньково до Симонцева через Никологоры и Стёпанцево обновят 5 километров. В Собинке преобразят участок улицы Димитрова от первого до девятого дома.Комфортный подъезд к лингвистической гимназии №23, школе №9 и нескольким детским садам обеспечит ремонт на улице Героя России Кутузова во Владимире (от Чапаева до Нижнего проезда). В зону обновления отрезка от улицы Егорова до дома №63 по Комиссарова попадают школа №5 и дошкольное учреждение. Маршрут по Северной от Почаевской до Усти-на-Лабе пролегает к двум детсадам.Обновление улицы Чернышевского на участке от Белякова до дома 28-а по проспекту Строителей облегчит путь к школе №15. На улице Полины Осипенко между Луначарского и Мира комфортнее станет дорога к детскому саду и педагогическому колледжу, а на Михайловской (от Суздальской до Усти-на-Лабе) — к дошкольным группам и православной гимназии.Дорожникам предстоит срезать изношенный асфальт, уложить два свежих слоя покрытия, а где требуется — спланировать и укрепить обочины. Крайний срок сдачи всех объектов — 21 сентября, однако большинство подъездов к школам, детсадам, колледжам и вузам обещают завершить уже к началу учебного года.