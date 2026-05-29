В ходе работ по нацпроекту обновляют знаки, разметку, освещение и тротуары.

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области приведут в нормативное состояние почти 200 км дорог.В рамках федерального проекта ведется масштабное обновление дорожной сети с особым вниманием к установке и обновлению элементов безопасности как на новых, так и на ранее приведенных в порядок объектах.Приоритет отдан маршрутам, ведущим к социально значимым объектам с высокой пешеходной нагрузкой, где монтаж знаков, нанесение разметки, установка освещения и обустройство тротуаров повышают уровень безопасности.В регионе в полном разгаре кампания по нанесению горизонтальной разметки: бригады подрядной АО «ДСУ-3» ежедневно выполняют работы по всей области.Разметка наносится в рамках содержания региональной и межмуниципальной сети дорог, так как даже качественные линии зимой теряют свойства под воздействием погоды, автомобильных шин и дорожной техники.На участках с интенсивным движением используют износостойкий термопластик, а добавление стеклошариков улучшает светоотражающие характеристики разметки в темное время суток.«С началом сезона мы работаем над разметкой шесть дней в неделю, чтобы успеть выполнить большой объем работ. В первую очередь обновляем пешеходные переходы на опорной сети», — сообщил производитель работ филиала АО «ДСУ-3» «СДРСУ» Ярослав Целовальников.Особое внимание уделяют безопасности детей: на трассах Хохлово–Камешково–Ручей, Касимов–Муром–Нижний Новгород и Малышево–Красная Горбатка обновили пешеходные переходы у школ и детских садов.Для этих переходов применили холодный пластик, который отличается высокой износостойкостью и устойчивостью к перепадам температур, влаге и реагентам.Холодный пластик служит дольше обычной краски и обеспечивает четкую видимость границ перехода в любых погодных условиях.На автодороге Владимир–Юрьев‑Польский–Переславль‑Залесский наносили осевую разметку, а на дороге Драчево–Бутылицы–Меленки обновили краевые линии.В 2026 году на участках областных дорог в границах 17 населенных пунктов появится современное искусственное освещение.Также в планах на год — обустройство 27 км тротуаров на местной и региональной сети дорог.Снижение числа ДТП и уменьшение количества пострадавших остаются ключевыми задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента Владимира Путина.