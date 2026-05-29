В Гусь‑Хрустальном округе почти закончили ремонт участка длиной 2,2 км.

Во Владимирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновляют дорогу Никулино — Воровского — Мошок — всего приведут в порядок более 7 км трассы.В Гусь‑Хрустальном округе почти закончили ремонт участка длиной 2,2 км: специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий слой, укрепили обочины и сейчас завершают укладку верхнего слоя асфальта.Параллельно готовятся к обновлению участка в Судогодском округе — здесь приведут в порядок 4,9 км дороги, в том числе 1 км в черте посёлка им. Воровского.Эта трасса — важная транспортная артерия, которая связывает Гусь‑Хрустальный и Судогодский округа. Её общая длина — 36 км, дорога двухполосная, с асфальтобетонным покрытием. По проекту она способна пропускать до 2 000 автомобилей в сутки.Ремонт идёт не первый год: в 2025‑м по тому же нацпроекту обновили 8,1 км трассы (6,9 км в Гусь‑Хрустальном и 1,2 км в Судогодском округах), а в 2024‑м капитально отремонтировали мост через реку Судогду. Работы помогают сделать движение по дороге безопаснее и комфортнее для водителей.