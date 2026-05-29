Сотрудники ФСБ и полиции задержали двух молодых людей, 2005 и 2007 годов рождения, которые за деньги активировали сим-карты российских операторов и передавали их третьим лицам для совершения преступлений против россиян. По информации пресс-службы регионального УФСБ, подозреваемые приобретали, активировали и передавали сим-карты. Те использовались в gsm-шлюзах — оборудовании, которое часто применяют телефонные мошенники для обхода блокировок.