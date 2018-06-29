28 июня в Суздале состоялся VII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром мероприятия, обеспечив беспроводной широкополосный доступ в Интернет на пленарном заседании и для работы дискуссионных площадок на базе канала связи пропускной способностью до 100 Мбит/с.

28 июня в Суздале состоялся VII Парламентский форум Историко-культурное наследие России. Ростелеком выступил телекоммуникационным партнёром мероприятия, обеспечив беспроводной широкополосный доступ в Интернет на пленарном заседании и для работы дискуссионных площадок на базе канала связи пропускной способностью до 100 Мбит/с.В этом году темой Парламентского форума стала Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтёрство): концептуальные и законодательные аспекты. В его работе приняли участие члены Совета Федерации РФ, представители Министерства культуры России и Федерального агентства по делам молодёжи, государственные и общественные деятели, руководители региональных органов власти, представители научного и экспертного сообществ.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях:Форум уже третий раз проходит во Владимирской области, и Ростелеком традиционно выступает его партнёром. Я считаю это признаком того, что качество наших услуг высоко оценили гости и участники – как на региональном, так и на федеральном уровнях. Уверен, что наш успешный опыт проведения деловых мероприятий будет и в дальнейшем способствовать реализации самых разных проектов в сфере развития Интернета в тридцать третьем регионе.Ростелеком постоянно совершенствует и увеличивает охват сети во Владимирской области. Например, в населённых пунктах, участвующих в государственной программе Устранение цифрового неравенства (УЦН), провайдер обеспечивает бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi. 157 населённых пунктов обеспечены высокоскоростным интернетом по программе УЦН. До конца 2018 года планируется провести сеть в ещё 162 областных поселения с населением от 250 до 500 человек.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.