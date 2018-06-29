Сотрудники ОМВД России по району Чертаново Центральное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Комиссарова Алексея Борисовича, 1978 года рождения...

Сотрудники ОМВД России по району Чертаново Центральное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Комиссарова Алексея Борисовича, 1978 года рождения, жителя г. Москвы, который 27 июня 2018 года ушел из дома на Чертановскй улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 38-40 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, длинные русые волосы.Был одет: синие джинсы, коричневые ботинки, красная рубашка в клетку.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22