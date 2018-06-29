Певица Ольга Бузова опубликовала в Сети новый выпуск влога.
Ролик пришлось удалить и залить новый. Поклонники уверены, что исполнительница сделала это из-за Филиппа Киркорова.
Певица Ольга Бузова опубликовала в Сети новый выпуск влога.
Ролик пришлось удалить и залить новый. Поклонники уверены, что исполнительница сделала это из-за Филиппа Киркорова.
Нежная дружба Киркорова и Бузовой уже никого не удивляет. Если
на публичном мероприятии встречаются Ольга и Филипп, будьте уверены – весь вечер
они будут обниматься, целоваться и осыпать друг друга комплиментами. Артистов связывает не только крепкая дружба, но и рабочие отношения: Киркоров снял Бузову в своем клипе, а та пиарит его на собственных интернет
площадках.
В недавнем выпуске влога "Ольга Бузова – Live", который
еженедельно выходит на YouTube, артистка вновь говорила о поп-короле. К
сожалению для Филиппа, своим упоминанием певица подложила ему свинью: в эфир попал личный номер телефона Киркорова. Поэтому с большой долей вероятности певца ожидают лишние хлопоты.
Спустя время ролик был удален, а на его месте появилось
видео на минуту короче предыдущего. Внимательные поклонники тут-же поняли
почему влог подрезали и какой момент удален.
"Зачем удалили? Из-за номера
Киркорова?)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Перезалив видимо из-за разговора с Филипом, его
вырезали. Там был номер Филипа виден",
"Перезалив? Было же видео на 14 минут,а не на
13!", "Почему
перезалив? ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ОБОЖАЮ ТЕБЯ",
– писали пользователи Сети.
Отметим, что среди
поклонников Киркорова бытует мнение, что между звездами контрактные отношения.
Якобы менеджеры Бузовой приплачивал Киркорову за лестные высказывания, нежные объятия и совместное
позирование перед камерой.