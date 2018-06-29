Певица Ольга Бузова опубликовала в Сети новый выпуск влога. Ролик пришлось удалить и залить новый. Поклонники уверены, что исполнительница сделала это из-за Филиппа Киркорова.

Певица Ольга Бузова опубликовала в Сети новый выпуск влога.Ролик пришлось удалить и залить новый. Поклонники уверены, что исполнительница сделала это из-за Филиппа Киркорова.Нежная дружба Киркорова и Бузовой уже никого не удивляет. Еслина публичном мероприятии встречаются Ольга и Филипп, будьте уверены – весь вечерони будут обниматься, целоваться и осыпать друг друга комплиментами. Артистов связывает не только крепкая дружба, но и рабочие отношения: Киркоров снял Бузову в своем клипе, а та пиарит его на собственных интернетплощадках.В недавнем выпуске влога "Ольга Бузова – Live", которыйеженедельно выходит на YouTube, артистка вновь говорила о поп-короле. Ксожалению для Филиппа, своим упоминанием певица подложила ему свинью: в эфир попал личный номер телефона Киркорова. Поэтому с большой долей вероятности певца ожидают лишние хлопоты.Спустя время ролик был удален, а на его месте появилосьвидео на минуту короче предыдущего. Внимательные поклонники тут-же понялипочему влог подрезали и какой момент удален."Зачем удалили? Из-за номераКиркорова?)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Перезалив видимо из-за разговора с Филипом, еговырезали. Там был номер Филипа виден","Перезалив? Было же видео на 14 минут,а не на13!", "Почемуперезалив? ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ОБОЖАЮ ТЕБЯ",– писали пользователи Сети.Отметим, что средипоклонников Киркорова бытует мнение, что между звездами контрактные отношения.Якобы менеджеры Бузовой приплачивал Киркорову за лестные высказывания, нежные объятия и совместноепозирование перед камерой.