По информации американских СМИ, в результате стрельбы, открытой на территории главного офиса газетыCapital Gazette в городе Аннаполисе (штат Мэриленд) погибли шесть человек, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.

По информации американских СМИ, в результате стрельбы, открытой на территории главного офиса издания Capital Gazette в городе Аннаполисе (штат Мэриленд) погибли шесть человек, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.Представители местной полиции назвали произошедшее локальным инцидентом, а не терактом. Подозреваемый в совершении этого преступления выстрелил в стеклянную дверь редакции, вошел в здание, после чего открыл огонь по журналистам. В настоящее время он арестован, полиция ищет его возможных сообщников, передает ТАСС.Телеканал CBS сообщает, что огонь открыл белый 20-летний мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. При нападении на редакцию издания он использовал дробовик. Сотрудничать со следствием подозреваемый в совершении преступления отказывается. Как сообщает РИА Новости, для того, чтобы затруднить идентификацию своей личности по отпечаткам пальцев, мужчина намеренно повредил пальцы рук.На месте стрельбы на сотрудники полиции обнаружили предмет, предположительно, являющийся взрывным устройством, оно обезврежено. Руководитель окружной полиции Билл Крампфт сообщил: "Мы обнаружили то, что, как мы полагали, могло быть взрывным устройством. Мы о нем позаботились". Также в рюкзаке злоумышленника были обнаружены муляжи гранат, дымовые шашки и светошумовые устройстваО случившемся проинформирован президент США Дональд Трамп, передает ТАСС. После трагического инцидента полиция Нью-Йорка в четверг усилила охрану редакций крупных средств массовой информации. Такие меры предприняты в целях предосторожности, данных о непосредственных угрозах не поступало.