Артистка Дарья Мороз разделась для откровенной фотосессией. Поклонники подозревают, что на такую откровенность актрису толкнули проблемы в личной жизни.

Артистка Дарья Мороз разделась для откровенной фотосессией. Поклонникиподозревают, что на такую откровенность актрису толкнули проблемы в личнойжизни.О том, что в семье Дарьи не все гладко в светской тусовкешепчутся уже давно. Поговаривают, что дело вот-вот закончится разводом. Апричина как всегда банальна – закончилась страсть, якобы постоянныекомандировки и гастроли остудили пыл супругов.Подписчики Мороз в Instagram также отметили, что в новыхпубликациях звезды отсутствуют хештеги, говорящие о любви к мужу и совместныефотографии. Изменился не только контент социальных сетей артистки, но и еевнешний образ. Дарья коротко остриглась, перекрасилась в оттенок блонд, а в ее одеждетеперь преобладает стиль гранж. Многие подписчики полагают, что таким образом Дарья пытается начать жизнь с чистого листа.А сегодня, 29 июня, Мороз повергла своих фолловеров в шок: женщинаопубликовала откровенный снимок. На фото актриса лежит обнаженная в воде. Надоотметить, что 34-летняя звезда выглядит отлично.Поклонники похвалили артистку за решительность и красивуюфигуру. "ФОТО ПОЛУЧИЛОСЬ ПРЯМ МИСТИЧЕСКИМ И САКРАЛЬНЫМ, СОВЕРШЕННО В НЕМ НЕТСЕКСА И ПОШЛОСТИ🤗(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дарья,прекрасная!!! Мое вдохновение и радость!", "Неожиданно, но оченьпрекрасно...", "Безумно красивая фотография 👏👏👏", "Что-то замирает внутри, когда смотришь. Безупречная красота , белое на сером.... 50оттенков ... Инь и янь....", "Смело!! Хотя !!! Такое тело 👍👍👍👍👍!!!!сногсшибательно!!"– хвали артисткупользователи Сети.Напомним,34-летняя Дарья Мороз и 42-летний Константин Богомолов вместе около восьми лет.Супруги воспитывают дочь Анну, которая родилась в сентябре 2010 года.