Артистка Дарья Мороз разделась для откровенной фотосессией. Поклонники
подозревают, что на такую откровенность актрису толкнули проблемы в личной
жизни.
Артистка Дарья Мороз разделась для откровенной фотосессией. Поклонники
подозревают, что на такую откровенность актрису толкнули проблемы в личной
жизни.
О том, что в семье Дарьи не все гладко в светской тусовке
шепчутся уже давно. Поговаривают, что дело вот-вот закончится разводом. А
причина как всегда банальна – закончилась страсть, якобы постоянные
командировки и гастроли остудили пыл супругов.
Подписчики Мороз в Instagram также отметили, что в новых
публикациях звезды отсутствуют хештеги, говорящие о любви к мужу и совместные
фотографии. Изменился не только контент социальных сетей артистки, но и ее
внешний образ. Дарья коротко остриглась, перекрасилась в оттенок блонд, а в ее одежде
теперь преобладает стиль гранж. Многие подписчики полагают, что таким образом Дарья пытается начать жизнь с чистого листа.
А сегодня, 29 июня, Мороз повергла своих фолловеров в шок: женщина
опубликовала откровенный снимок. На фото актриса лежит обнаженная в воде. Надо
отметить, что 34-летняя звезда выглядит отлично.
Поклонники похвалили артистку за решительность и красивую
фигуру. "ФОТО ПОЛУЧИЛОСЬ ПРЯМ МИСТИЧЕСКИМ И САКРАЛЬНЫМ, СОВЕРШЕННО В НЕМ НЕТ
СЕКСА И ПОШЛОСТИ🤗(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дарья,
прекрасная!!! Мое вдохновение и радость!", "Неожиданно, но очень
прекрасно...", "Безумно красивая фотография 👏👏👏", "Что-
то замирает внутри, когда смотришь. Безупречная красота , белое на сером.... 50
оттенков ... Инь и янь....", "Смело!! Хотя !!! Такое тело 👍👍👍👍👍!!!!сногсшибательно!!"– хвали артистку
пользователи Сети.
Напомним,
34-летняя Дарья Мороз и 42-летний Константин Богомолов вместе около восьми лет.
Супруги воспитывают дочь Анну, которая родилась в сентябре 2010 года.