Партийные проекты ЕР Народный контроль и Крепкая семья в рамках мониторинга проверили более ста детских оздоровительных лагерей в субъектах Федерации. О результатах мониторинга рассказала координатор партпроекта Народный контроль, член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко.

Партийные проекты "ЕР" "Народныйконтроль" и "Крепкая семья" в рамках мониторинга проверили болееста детских оздоровительных лагерей в субъектах Федерации. О результатахмониторинга рассказала координатор партпроекта "Народный контроль",член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко.Всего единороссы проверили 115 оздоровительных лагерей.Нарушения, выявленные в ходе мониторинга, отражены в обращениях к организаторамзагородных оздоровительных площадок, а также в контрольно-надзорные органы, отметилаКувычко.По ее словам, больше всего недостатков выявлено в системесанитарно-гигиенического обеспечения отдыха. Это и отсутствиеминерализованной полосы по периметру лагеря, и несистемная смена полотенец ипостельного белья. Также не во всех оздоровительныхлагерях была проведена противоклещевая обработка территории,отметила единороссТак, в Мордовии были замечания по поводу техническогооснащения лагерей: замена лампочек, поклейка обоев, ремонт сантехники. ВБрянской области единороссы выявили нарушения в нормативно-технологическойдокументации на пищевую продукцию, к тому же в некоторых лагерях были недочетыв режиме питания – несколько дней отсутствовали завтраки.По словам координатора партпроекта "Народныйконтроль", все выявленные нарушения были направлены учредителямоздоровительных лагерей, а также в компетентные надзорные органы.В свою очередь, глава партийного проекта "ЕР""Крепкая семья" Ольга Окунева напомнила, что президент РоссииВладимир Путин поставил задачу модернизировать инфраструктуру детского отдыха."В рамках проводимого нами мониторинга мы установим основные проблемныеточки в организации детских оздоровительных лагерей и направим свои предложенияв правительство", – сказала она. Окунева отметила, что кабинету министровпоручено до 1 сентября разработать программу модернизацию соответствующей инфраструктуры.Проект "Единой России" "Народный контроль" направлен на повышениеуровня информированности россиян в сфере контроля качества товаров и услуг. В свою очередь, "Крепкая семья"занимается укреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из егоглавных задач – обеспечение благополучного детства.