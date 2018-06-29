На открытии VII Московского фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show легендарная советская актриса Светлана Светличная появилась очень эффектно. Она была вся в розочках.

На открытии VII Московского фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show легендарная советская актриса Светлана Светличная появилась очень эффектно. Она была вся в розочках."Сама юность волнующая, сама младость ликующая, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная", - эта строчка из романа Ильфа и Петрова "12 стульев" очень подходит Светлане Светличной. Она умеет удивить!"Сегодняшний образ я сама придумала, – похвасталась актриса корреспонденту Dni.Ru. – Просто хотела быть созвучной основной теме мероприятия – цветам. У меня, к счастью, есть из чего выбрать – одних шляпок, включая мужские, несколько десятков. Фигура тоже позволяет наряжаться. А если я вижу красивое платье, но оно оказывается на размер мало, то просто пару дней не ем ничего и худею, чтобы в него влезть".Светлана Афанасьева хотя и выглядела веселой, но ходила с трудом, было заметно, что каждый шаг для нее – испытание. Оказалось, актриса серьезна больна. "Травмированная еще в школьные годы коленка с возрастом начала сильно беспокоить, – рассказала Светличная. – Настолько, что даже пришлось отказаться от запланированного летнего отдыха. Хотела поехать с правнучкой в любимую Турцию, да какое там – еле хожу. В это время хочу показаться хорошему врачу".Зимой 2013 года актрисапоскользнулась и неудачно упала в ста метрах от своего дома, получив перелом обеих лодыжек левой голени и перелом левой руки в области запястья. Но едва поправилась, снова надела вызывающую мини-юбку. "Даже когда мне будет 80, я буду носить мини, – уверяет звезда. – Если людям это будет по-прежнему нравиться и я буду слушать добрые слова и комплименты, то мини так и не сниму. У меня дважды ломанные ноги, но тем не менее могу себе позволить мини. Когда ломала ноги, думала: "Наверное, мне это знаки, чтобы ходила в длинном платье". Но как только переломы зажили и отеки спали, я все забыла и снова пошла в мини".