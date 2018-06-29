Москва изобилует интересными концертами и мероприятиями.
Dni.Ru с удовольствием рассказывают, как можно провести ближайшую неделю. Ну а
выбор – за вами.
Москва изобилует интересными концертами и мероприятиями.
Dni.Ru с удовольствием рассказывают, как можно провести ближайшую неделю. Ну а
выбор – за вами.
29 июня, пятница
На площадке под
открытым небом "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" пройдет творческий вечер
молодой популярной поэтессы Ирины Астаховой (сценический псевдоним – Ах
Астахова), чьи выступления собирают полные залы в разных городах Европы. Своими
смыслами, манерой исполнения Астахова покорила слушателей всех возрастов.
Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным
сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях.
В парке
искусств Музеон и парке Зарядье стартует VII фестиваль садов и цветов Moscow
Flower Show. Это центральное событие в области ландшафтного дизайна в России,
на который приезжают лучшие мастера со всего мира. Посетителей ждет выставка
работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с
мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа.
Главными премьерами фестиваля станет участие звезд ландшафтной моды. Например,
знаменитые английские ландшафтные дизайнеры Пол Брукс и Джеймс
Александр-Синклер построят свои авторские сады. Организаторы уделят внимание и
теме проходящего в России чемпионата мира по футболу. На Moscow Flower Show из живых цветов будет
построен гигантский футбольный мяч высотой 3 метра.
В "Школе современной пьесы"
состоится финальный показ спектакля "Русское варенье". Это ироничный рассказ о
судьбе современной русской интеллигентной семьи, застрявшей на своей даче,
потеряв счет времени. Отчасти жестокая сценография Юрия Харикова представляет
зрителю образ карточного домика, который вот-вот рассыплется. Крыша протекает,
пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц, рассохшаяся мебель в
старых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбы домочадцев. К чему же
все приведет?
30 июня, суббота
В "Ритм & Блюз кафе" выступит
группа The Marshmallows. Три ярких вокалистки окунут публику в атмосферу
песен, которые давно стали классикой рок-н-рольного фонда. За музыку отвечает классический
инструментальный бэнд – гитара, барабаны, контрабас. Концерт подойдет тем, кто неравнодушен
к пинап-постерам и шуршанию иглы по старому винилу с рокабилли, свингом,
рок-н-роллом, кантри, буги и другими зажигательными ритмами.
1 июля, воскресенье
На крыше Музея Парка Горького
состоится совместный концерт absolute soul групп Shoo, музыкантов творческого
коллектива ART-COLLAGE и Стаса Море, в рамках которого будет презентован клип
"Поезд в Евпаторию" – совместная работа Shoo и Стаса Море. Легкая акустическая
программа создавалась музыкантами специально для этого выступления и прозвучит
всего один раз. В ней собраны авторские песни группы Shoo в акустических
аранжировках, финалиста "Новой волны 2017" и общественного деятеля Стаса Море,
а также изящные инструментальные зарисовки в исполнении музыкантов ART-COLLAGE.
На площадке под открытым небом
"Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" в рамках серии концертов "Неоклассики" пройдет
сольный концерт пианистки Полины Осетинской. Прозвучат произведения Леонида
Десятникова, Сергея Ахунова, Антона Батагова, Валентина Сильвестрова, Павла
Карманова. Ценители качества фортепианной игры найдут в мастерстве Осетинской
пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных
сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром.
1 июля на сцене РАМТа начинаются
XVIII "Летние балетные сезоны". В течение двух месяцев каждый вечер
на сцене будут показывать шедевры мирового и русского балета – "Щелкунчик",
"Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица",
"Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка". Это
будут постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида
Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли идут в
сопровождении оркестра. Первым спектаклем "Летних балетных сезонов",
который покажут 1 июля, по традиции станет главный русский балет
"Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта –
Национального классического балета.
2 июля, понедельник
В клубе "16 Тонн" выступит Bill
$aber (США) – сочетание звука новой школы и эстетику хоррор-метала. Выступление
приурочено к мини-туру в поддержку релиза "Kill Everything". Организаторы
обещают зрителям погружение в самый настоящий "трилл-кошмар".
3 июля, вторник
В "Союзе Композиторов" выступит Алина
Филиппова. Артистка – лауреат российских и международных конкурсов
эстрадно-джазового вокала и различны конкурсов, сотрудничает с известными
музыкантами. В 2018 году коллектив "Alina Filippova & the band"
принял участие в телевизионном шоу на канале "Культура" "Квартет
4х4". Выразительная, глубоко прочувствованная музыка Алины богата
стилевыми красками: от лаунж и босановы, до фанка и рок-н-ролла. В программе —
джазовые хиты о любви "Get happy" и собственная авторская музыка.
4 июля, среда
В Театре на Юго-Западе покажут
спектакль "Фотоаппараты". Герои фантасмагории – два зародыша. Их ждет побег в
возможное будущее, беседы о смысле жизни с бабочками и мухами, ощущение полноты
жизни и ее красоты. Только не появившийся на свет может рассмотреть то, что мы
обычно проходим мимо. Ведь "Наша жизнь – не те мгновения, что прошли, а те, что
запомнились". Спектакль рассказывает о тайнах жизни, ее чудесах и ее драмах.
5 июля, четверг
Театр Наталии Сац совместно с
Фондом "Русские сезоны – ХХI век" продолжает знакомить зрителей с шедеврами
всемирно известного балетмейстера Михаила Фокина и представляет балеты
"Шехерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски", впервые показанные миру сто
лет назад в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже, а сейчас
восстановленные хореографом Андрисом Лиепой. "Мы взялись за эту постановку не
для того, чтобы стать лучше Михаила Фокина, а чтобы быть в тенденциях его
новаторства. Фокин, помимо его безусловной гениальности как хореографа
классического танца, был новатором в постоянном поиске новых форм
взаимодействия разных сценических жанров. Я счастлив представить вам новое
воплощение моей двадцатилетней мечты и работы. Нет ни одного дня, чтобы я не
думал о "Русских сезонах", их создателях и участниках", – говорит Андрис Лиепа.
В Главclub green concert отыграет
концерт по заявкам группа "Пилот". Зрители сами определили сет-лист путем
голосования за любые песни коллектива со всех номерных пластинок. Песни группы
всегда отличались музыкальной разноплановостью и глубиной материала: от
"русского рока" и "дворовой песни" и других жанров. Для поклонников это
отличная возможность услышать всеми любимые хиты и достаточна редкие песни.
В клубе "16 тонн" выступит Игорь
Растеряев. Его песни просты, понятны и трогают до глубины души. Какая бы ни
была тема – война или простая русская деревня – всегда получается искренне и
без пафоса. Именно поэтому Растеряева можно называть настоящим народным
исполнителем. К нему на концерты приходят люди самого разного возраста.