Москва изобилует интересными концертами и мероприятиями.Dni.Ru с удовольствием рассказывают, как можно провести ближайшую неделю. Ну авыбор – за вами.29 июня, пятницаНа площадке подоткрытым небом "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" пройдет творческий вечермолодой популярной поэтессы Ирины Астаховой (сценический псевдоним – АхАстахова), чьи выступления собирают полные залы в разных городах Европы. Своимисмыслами, манерой исполнения Астахова покорила слушателей всех возрастов.Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальнымсопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях.В паркеискусств Музеон и парке Зарядье стартует VII фестиваль садов и цветов MoscowFlower Show. Это центральное событие в области ландшафтного дизайна в России,на который приезжают лучшие мастера со всего мира. Посетителей ждет выставкаработ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров смировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа.Главными премьерами фестиваля станет участие звезд ландшафтной моды. Например,знаменитые английские ландшафтные дизайнеры Пол Брукс и ДжеймсАлександр-Синклер построят свои авторские сады. Организаторы уделят внимание итеме проходящего в России чемпионата мира по футболу. На Moscow Flower Show из живых цветов будетпостроен гигантский футбольный мяч высотой 3 метра.В "Школе современной пьесы"состоится финальный показ спектакля "Русское варенье". Это ироничный рассказ осудьбе современной русской интеллигентной семьи, застрявшей на своей даче,потеряв счет времени. Отчасти жестокая сценография Юрия Харикова представляетзрителю образ карточного домика, который вот-вот рассыплется. Крыша протекает,пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц, рассохшаяся мебель встарых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбы домочадцев. К чему жевсе приведет?30 июня, субботаВ "Ритм & Блюз кафе" выступитгруппа The Marshmallows. Три ярких вокалистки окунут публику в атмосферупесен, которые давно стали классикой рок-н-рольного фонда. За музыку отвечает классическийинструментальный бэнд – гитара, барабаны, контрабас. Концерт подойдет тем, кто неравнодушенк пинап-постерам и шуршанию иглы по старому винилу с рокабилли, свингом,рок-н-роллом, кантри, буги и другими зажигательными ритмами.1 июля, воскресеньеНа крыше Музея Парка Горькогосостоится совместный концерт absolute soul групп Shoo, музыкантов творческогоколлектива ART-COLLAGE и Стаса Море, в рамках которого будет презентован клип"Поезд в Евпаторию" – совместная работа Shoo и Стаса Море. Легкая акустическаяпрограмма создавалась музыкантами специально для этого выступления и прозвучитвсего один раз. В ней собраны авторские песни группы Shoo в акустическихаранжировках, финалиста "Новой волны 2017" и общественного деятеля Стаса Море,а также изящные инструментальные зарисовки в исполнении музыкантов ART-COLLAGE.На площадке под открытым небом"Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" в рамках серии концертов "Неоклассики" пройдетсольный концерт пианистки Полины Осетинской. Прозвучат произведения ЛеонидаДесятникова, Сергея Ахунова, Антона Батагова, Валентина Сильвестрова, ПавлаКарманова. Ценители качества фортепианной игры найдут в мастерстве Осетинскойпример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольныхсочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром.1 июля на сцене РАМТа начинаютсяXVIII "Летние балетные сезоны". В течение двух месяцев каждый вечерна сцене будут показывать шедевры мирового и русского балета – "Щелкунчик","Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица","Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка". Этобудут постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, ЛеонидаЛавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли идут всопровождении оркестра. Первым спектаклем "Летних балетных сезонов",который покажут 1 июля, по традиции станет главный русский балет"Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта –Национального классического балета.2 июля, понедельникВ клубе "16 Тонн" выступит Bill$aber (США) – сочетание звука новой школы и эстетику хоррор-метала. Выступлениеприурочено к мини-туру в поддержку релиза "Kill Everything". Организаторыобещают зрителям погружение в самый настоящий "трилл-кошмар".3 июля, вторникВ "Союзе Композиторов" выступит АлинаФилиппова. Артистка – лауреат российских и международных конкурсовэстрадно-джазового вокала и различны конкурсов, сотрудничает с известнымимузыкантами. В 2018 году коллектив "Alina Filippova & the band"принял участие в телевизионном шоу на канале "Культура" "Квартет4х4". Выразительная, глубоко про­чувст­во­ванная музыка Алины богатастилевыми красками: от лаунж и босановы, до фанка и рок-н-ролла. В программе —джазовые хиты о любви "Get happy" и собственная авторская музыка.4 июля, средаВ Театре на Юго-Западе покажутспектакль "Фотоаппараты". Герои фантасмагории – два зародыша. Их ждет побег ввозможное будущее, беседы о смысле жизни с бабочками и мухами, ощущение полнотыжизни и ее красоты. Только не появившийся на свет может рассмотреть то, что мыобычно проходим мимо. Ведь "Наша жизнь – не те мгновения, что прошли, а те, чтозапомнились". Спектакль рассказывает о тайнах жизни, ее чудесах и ее драмах.5 июля, четвергТеатр Наталии Сац совместно сФондом "Русские сезоны – ХХI век" продолжает знакомить зрителей с шедеврамивсемирно известного балетмейстера Михаила Фокина и представляет балеты"Шехерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски", впервые показанные миру столет назад в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже, а сейчасвосстановленные хореографом Андрисом Лиепой. "Мы взялись за эту постановку недля того, чтобы стать лучше Михаила Фокина, а чтобы быть в тенденциях егоноваторства. Фокин, помимо его безусловной гениальности как хореографаклассического танца, был новатором в постоянном поиске новых формвзаимодействия разных сценических жанров. Я счастлив представить вам новоевоплощение моей двадцатилетней мечты и работы. Нет ни одного дня, чтобы я недумал о "Русских сезонах", их создателях и участниках", – говорит Андрис Лиепа.В Главclub green concert отыграетконцерт по заявкам группа "Пилот". Зрители сами определили сет-лист путемголосования за любые песни коллектива со всех номерных пластинок. Песни группывсегда отличались музыкальной разноплановостью и глубиной материала: от"русского рока" и "дворовой песни" и других жанров. Для поклонников этоотличная возможность услышать всеми любимые хиты и достаточна редкие песни.В клубе "16 тонн" выступит ИгорьРастеряев. Его песни просты, понятны и трогают до глубины души. Какая бы нибыла тема – война или простая русская деревня – всегда получается искренне ибез пафоса. Именно поэтому Растеряева можно называть настоящим народнымисполнителем. К нему на концерты приходят люди самого разного возраста.