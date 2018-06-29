ГИБДД г. Москвы осуществляет государственную услугу по регистрации автомототранспортных средств на площадке нового Центра государственных услуг «Мои документы»...

Госавтоинспекция города Москвы осуществляет государственную услугу по регистрации автомототранспортных средств на площадке нового Центра государственных услуг «Мои документы», расположенного возле станции метро «Теплый стан».Более 170 госуслуг могут получить посетители в новом флагманском центре «Мои документы». На территории также оборудована площадка для осмотра транспортных средств, оснащенная по последнему слову техники. Новый центр расположен на третьем этаже одного из торговых центров по адресу: Новоясеневский проспект, д. 1.Государственные услуги оказываются сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно, без выходных, в режиме – c 10.00 до 22.00, обеденный перерыв с 14.00 до 15.00.Второй флагманский центр оборудован дополнительными элементами, которые позволяют получить наиболее широкий комплекс услуг, в том числе стенды с более расширенной справочной информацией, конференц-зал для проведения лекций и встреч с жителями, также оборудован детский уголок с интерактивными играми.Первый же флагманский центр по оказанию госуслуг был открыт 15 января 2018 года, где автовладельцы также могут зарегистрировать свои транспортные средства быстро и качественно. Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 расположено по адресу: Пресненская набережная, д. 2 в помещении Флагманского центра «Мои документы». С начала открытия в отделении регистрации совершено более 10 тысяч регистрационных действий.Государственная инспекция безопасности дорожного движения города Москвы напоминает, что для удобства жителей предварительная запись осуществляется через Единый портал государственных услуг Gosuslugi.ru или портал Мэра Правительства г. Москвы Mos.ru. На портале Gosuslugi.ru запись возможна на следующий календарный день, на портале Mos.ru доступна уникальная возможность записи в режиме онлайн на любое свободное время, в том числе текущего дня, а также, если заявитель не успевает к назначенному часу, доступен перенос записи, без ограничения количества бронирований.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81