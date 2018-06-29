В этом году Новой Москве исполняется шесть лет. 1 июля 2012 года к столице были присоединены более 148 тысяч гектаров на юго-западном направлении, возникло два новых административных округа – Новомосковский и Троицкий, а территория города увеличилась почти в 2,5 раза. Присоединенные локации активно развиваются, строятся объекты транспортной и социальной инфраструктуры, жилье, места приложения труда. Dni.Ru решили выяснить, что сделано в Новой Москве за прошедшие годы.

В этом году Новой Москве исполняется шесть лет. 1 июля 2012года к столице были присоединены более 148 тысяч гектаров на юго-западномнаправлении, возникло два новых административных округа – Новомосковский иТроицкий, а территория города увеличилась почти в 2,5 раза.Присоединенные локации активно развиваются, строятся объекты транспортной исоциальной инфраструктуры, жилье, места приложения труда. Dni.Ru решиливыяснить, что сделано в Новой Москве за прошедшие годы.Современные подходы к градостроительствуДолгосрочная стратегия развития Новой Москвы базируется наряде важнейших документов, определяющих основные принципы и направления работыпо включению присоединенных в 2012 году земель в общее городское пространство.Так, в 2015 году правительством Москвы были утверждены территориальные схемыприсоединенных территорий, а в марте прошлого года Мосгордума одобрилаГенеральный план развития Новой Москвы. Именно на основе этих документов ибудут развиваться присоединенные территории вплоть до 2035 года.В соответствии с Генпланом, в стратегию развития Москвызаложен принцип полицентрической структуры населения. Это значит, что вТроицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) создаются такназываемые точки роста, которые сочетают в себе жилую, социальную и деловуюфункции. Помимо жилья, там появляются все необходимые социальные итранспортные объекты, создаются рабочие места. Это позволит предотвратитьпоявление "маятникой" миграции, когда люди перемещаются утром в центргорода, а вечером едут обратно, что создает большую загруженностьулично-дорожной сети. Важное условие – пешая доступность ко всем необходимымобъектам.Принципиальное значение в деле освоения Новой Москвыуделяется опережающему развитию инфраструктуры. Жилье на присоединенныхтерриториях появляется одновременно или после того, как созданы транспортные иинженерные коммуникации, социальные объекты и рабочие места.Не меньшее внимание уделяется экологии. В Новой Москвесохраняется рекреационная роль природных территорий, благодаря чему удаетсядобиться сочетания городского уровня жизни и близости к природе. Экологическийпотенциал присоединенных территорий огромен, и он бережно и эффективноиспользуется в интересах жителей.С ветерком и без пробокОдно из приоритетных направлений развития Новой Москвы -обеспечение транспортной доступности присоединенных территорий, в том числеповышение уровня связности локаций внутри ТиНАО. С этой целью за последние годыв Новой Москве было построено более 85 километров дорог, строится 140километров, а проектируется – почти 100.Знаковым проектом стала реконструкция Калужского шоссе -главной магистрали на присоединенных территориях. До модернизации это былачетырехполосная дорогая, которая не отвечала своему новому статусу. Более того,с учетом роста населения Новой Москвы, вопрос реконструкции "Калужки" приобрел повышенную актуальность.Первый этап работ строители закончили в мае прошлого года. Былмодернизирован участок основного хода от МКАД до деревни Сосенки. Былоувеличено количество полос, построены 4,5 километра транспортных развязок, 12километров боковых проездов, четыре транспортных тоннеля длиной более 2,5километра. Не забыли и о пешеходах: для из безопасности построили подземные инадземные пешеходные переходы.Второй этап реконструкции завершился в декабре прошлогогода. На участке от деревни Милорадово до наукограда Троицк на протяжении 14километров появились новые эстакады, мосты и шумозащитные экраны. Полностьюреконструкция "Калужки" завершится в октябре 2015 года. Новая Москваполучит высококлассную магистраль.Как отметил мэр столицы Сергей Собянин,благодаря обновленному Калужскому шоссе присоединенные территории становятсянеотъемлемой частью города.В этом году завершается и строительство дороги Московский -Южное Бутово. Магистраль будет иметь по две полосы движения в каждомнаправлении с обустроенными тротуарами, инженерными коммуникациями ишумозащитными экранами.Она разгрузит МКАД на участке между Киевским и Калужскимшоссе и Южным Бутово. Будет обеспечена транспортная связь и подъезды кгородскому поселению Московский, поселению Сосенское, деревне Летово, улучшитсядоступ для местных жителей к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, существенно сократится время поездок на работу в утренние и вечерние часы.Другой крупный транспортный проект на присоединенныхтерриториях – трасса Солнцево– Бутово – Видное. Она пройдет параллельноюго-западному участку МКАД, соединив районы Новой Москвы с областным городомВидное. Благодаря запуску движения по трассе будет перераспределен поток машини снята часть транспортной нагрузки с радиальных направлений при подъезде ккольцевой автодороге. Строительство планируется завершить уже в следующем году.Общественный транспортАктивно на территории Новой Москвы развивается иобщественный транспорт. Так, на присоединенных территориях уже действуют двестанции метро – "Румянцево" и "Саларьево" Сокольническойлинии, открытые для пассажирского движения в начале 2016 года. От "Саларьево"красная ветка идет дальше на юго-запад: уже в конце этого года будет завершеностроительство четырех новых станций Сокольнической линии – "Филатовлуг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".Последняя расположится на территории Коммунарки.В Новую Москву идет и Калининско-Солнцевская линияметрополитена. В этом месяце состоялся технический пуск участка от"Раменок" до "Рассказовки", открыть его для пассажирскогодвижения планируется в течение ближайших месяцев. В дальнейшем планируетсяпродлить желтую ветку от "Рассказовки" до аэропорта Внуково, внепосредственной близости от которого появится одноименная станция подземки.Кроме того, в Новую Москву потянется проектируемая внастоящий момент ветка от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "УлицаНоваторов". Предполагается, что она пройдет через Коммунарку вдольКалужского шоссе до Троицка. Еще одна линия подземки пойдет от станции большогометрокольца "Кленовый бульвар" через районы Восточное и ЗападноеБирюлево в Щербинку.Активно развивается и наземный общественный транспорт. Пословам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, толькоза последние два года в ТиНАО было создано 22 новых маршрута и 119 остановок. Вближайшее время будут запущены еще девять маршрутов."Сейчас маршрутная сеть общественного транспорта составляет5,5 тысячи километра. В ТиНАО насчитывается 109 маршрутов общественного транспорта", –сказал он.В целом создание транспортного каркаса Новой Москвызавершится к 2035 году. На присоединенных территориях будет 72 километра линийметро – 33 станции и четыре электродепо. Кроме того, будут построеныдополнительные пути на Киевском железнодорожном направлении, реконструированыпути Курского направления. Не забывают городские власти и про трамвай: в НовойМоскве появятся десятки километров линий рельсового транспорта, которыесоединят как районы ТиНАО, так и присоединенные территории со "СтаройМосквой".Социальные объектыБольшое внимание уделяется обеспечению Новой Москвысоциальными объектами – детскими садами, школами, поликлиниками. В 2012-2018годах введено в эксплуатацию 54 объекта социальной инфраструктуры, на этот годзапланирован еще 21 объект. А в 2019-2028 годах на присоединенных территорияхпостроят еще 74.Так, одним из знаковых социальных объектов на территорииНовой Москвы является международная школа "Летово" в поселенииСосенское, которая откроется уже в этом году к новому учебному сезону. Этоцелый комплекс зданий со всем необходимым для обучения и проживания детей от 12до 18 лет, а также их преподавателей."Сейчас проходит итоговая проверка с участием специалистовЦентра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Ввести школупланируется в июне, после устранения замечаний. А для учеников школа откроетсяк 1 сентября", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.Школа рассчитана на 1012 учащихся, она включаетадминистративно-хозяйственный и бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт,водогрейную котельную и другие инженерные сооружения и коммуникации. Крометого, в "Летово" предусмотрена теплица для практических занятий в областисельского хозяйства, большая спортивная площадка с беговымидорожками и футбольным полем, теннисные корты, площадки для занятий волейболом,хоккеем и фигурным катанием.Также в Новой Москве началось строительство больницы с родильным домом впоселке Коммунарка, которое завершится в следующемгоду. Как сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев,больница площадью 159 тысяч квадратных метровстанет первым многопрофильным стационаром для оказанияспециализированной медицинской помощи.Первая очередь медицинского центра включает палатные илечебно-диагностические корпуса, во вторую входят детский стационар иинфекционный корпус, а также подстанция скорой помощи и пристройка кмногопрофильному блоку. Комплекс будет оснащен самым современным оборудованием,которое позволяет решать даже самые сложные медицинские задачи.Работа рядом с домомНаличие достаточного количества рабочих мест для жителейНовой Москвы – один из главных принципов, по которому развиваютсяприсоединенные территории. За последние годы были введены в эксплуатацию такиекрупные объекты, как бизнес-центр "G-10" в Московском, в поселении Внуковооткрылся "Внуково Логистик", функционирует офисный парк"КОМСИТИ", многофункциональный центр Neopolis, "Фуд Сити" имногие другие. Всего с 2012 по 2018 годы было построено более трех миллионовквадратных метров деловой недвижимости.Ежегодно в Троицком и Новомосковском административныхокругах создаются 10-12 тысяч рабочих мест. Реализуемые в Новой Москвемасштабные деловые проекты уже позволили создать более 100 тысяч рабочих мест,а уже в этом году их количество увеличится в два раза – до 200 тысяч. В планаху городских властей строительство технопарков – а это еще тысячивысокотехнологичных вакансий.В 2012 году, к моменту присоединения к Москве новыхтерриторий, на них было около 85 тысяч рабочих мест. В 2014 году их количествовозросло до 123,5 тысячи, в 2016 – до 171,3 тысячи. Планируется, что к 2020году на присоединенных территориях будут работать 220 тысяч человек, а к 2035году – уже миллион. В настоящий момент 77% жителей Новой Москвы трудятся вграницах Троицкого и Новомосковского административных округов.Жить в комфортеЖилые районы в Новой Москве создаются в соответствии ссовременными подходами в градостроительстве и урбанизме. В отличие отмикрорайонов, которые строились в советское время в границах МКАД, жилье на присоединенныхтерриториях создается в соответствии с принципами квартальной застройки,которая предполагает разделение пространства на общественное (улица) иприватное (двор). Это сомасштабная человеку городская среда, ориентированная напешеходную доступность объектов инфраструктуры.Всего с 2012 по 2018 годы в Новой Москве было введено 10,5миллиона квадратных метров недвижимости. Жилье на присоединенных территорияхпользуется большой популярностью. В среднем стоимость квадратного метра жилойнедвижимости здесь составляет порядка 100 тысяч рублей. Основными покупателямиявляются активные молодые люди, которые, что немаловажно, планируют не толькожить, но и работать в ТиНАО.К 2035 году, в соответствии с Генеральным планом, численность населения Новой Москвы увеличится в пять раз – с 350 тысяч в 2017году до 1,6 миллиона в 2035 году.Рядом с жильем создаются новые и реконструируются старыепарки. За последние годы на присоединенных территориях создано 13 парков, трииз них – за счет столичного бюджета, семь – на муниципальные средства, и пять -за счет инвесторов. В стадии реализации находятся еще 15 общественныхпространств.При этом Троицкий и Новомосковский административный округаобладают богатейшими природными ресурсами. Леса и водоемы периодически убираюти очищают. Кроме того, проводится активная работа по сохранению и реставрацииисторического наследия.