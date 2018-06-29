Жизнь в современном ритме – это серьезное испытание для
организма, проверка его на прочность и устойчивость. Постоянные стрессы,
большие нагрузки, а ко всему прочему еще и плохая экология, особенно в крупных
мегаполисах. Тем не менее, все мы хотим здоровья и долголетия для себя и своих
близких, по возможности стремясь минимизировать эффект от окружающих негативных
факторов. На помощь приходит Лангвей – российская вода премиум-класса.
Благодаря пониженному содержанию тяжелых изотопов водорода, она увеличивает
защитные силы организма, активизирует обменные процессы и улучшает работу всех
ферментативных систем.
Жизнь в современном ритме – это серьезное испытание для
организма, проверка его на прочность и устойчивость. Постоянные стрессы,
большие нагрузки, а ко всему прочему еще и плохая экология, особенно в крупных
мегаполисах. Тем не менее, все мы хотим здоровья и долголетия для себя и своих
близких, по возможности стремясь минимизировать эффект от окружающих негативных
факторов. На помощь приходит "Лангвей" – российская вода премиум-класса.
Благодаря пониженному содержанию тяжелых изотопов водорода, она увеличивает
защитные силы организма, активизирует обменные процессы и улучшает работу всех
ферментативных систем.
Как известно, человек – это то, что он ест и пьет. От
качества пищи и воды напрямую зависит здоровье нашего организма. Особенно
остро стоит вопрос с качеством воды, которое в России находится на крайне
низком уровне: по статистике, износ коммуникаций в наших городах уже давно
превысил показатели в 50%, что не могло не сказаться на компонентном составе
поступающей в наши квартиры воды.
По этой причине многие перешли на употребление
бутилированный воды, продающейся на полках магазинов. Но и это, как оказалось,
не выход: проведенные многочисленные экспертизы качества этой продукции
показали, что указанная на этикетке информация далеко не всегда соответствует
реальности. Более того, выяснилось, что нормативам, в том числе санитарно-эпидемиологическим
требованиям отвечает лишь половина исследуемых образцов. Таким образом, особой
разницы между бутилированной водой и той, которую мы получаем из-под крана,
мягко говоря, немного.
Качество воды определяется по многим параметрам. Это и общая
минерализация, и общее микробное число (ОМЧ), и множество других параметров.
Кроме того, на свойство жидкости оказывает важнейшее влияние атомарный состав
молекулы.
В природной воде, помимо молекул легкой воды, содержится еще девять разновидностей молекул. Среди них соединения со
стабильным изотопом водорода – дейтерием. Он образует молекулу тяжелой воды, которая используется в ядерной энергетике.
Присутствие дейтерия в питьевой воде можно сравнить с содержанием солей.
Негативный эффект от употребления дейтериевой воды может проявить себя при
болезнях, стрессах и других кризисных состояний организма.
Тяжеловодородная вода была открыта в 1932 году будущим лауреатом
Нобелевской премии по химии Гарольдом Клейтоном Юри. Тогда же начались
эксперименты по снижению концентрации дейтерия. В итоге ученые получили легкую воду с пониженным содержанием этого вещества.
По результатам дальнейших исследований как отечественных,
так и зарубежных ученых, (Оксфордский университет, НИИ общей патологии и
физиологии Российской академии медицинских наук), удалось обнаружить важнейшие
свойства легкой воды. Так, было доказано, что через 1-3 месяца в организме
образуется водная среда, которая содержит на 20-40% меньше дейтерия.
Она увеличивает сопротивляемость организма негативным факторам внешней среды, снижает отрицательное воздействие токсинов, попадающих в наш организм из пищи и воздуха, помогает компенсировать негативные факторы авиаперелета – акклиматизация, смена поясов и прочее. При регулярном употреблении воды с пониженным содержанием дейтерия происходит активизация обменных процессов в организме, улучшается работа различных ферментативных систем. В результате повышается стрессоустойчивость, улучшается состояние кожи и волос, а также общее самочувствие.
Бездейтериевая вода полезна и при профилактике и лечении
онкологических заболеваний. Еще в начале 1990-х в результате исследований
доктора Габора Шомлаи было обнаружено, что опухолевые клетки
высокочувствительны к легкой воде: уменьшение концентрации дейтерия
в живых организмах ниже нормального уровня тормозит или вовсе останавливает
развитие злокачественных образований.
Приобрести легкую воду может любой желающий. В России она
продается под маркой "Лангвей". Это единственная в нашей стране вода
класса премиум, в которой содержание дейтерия снижено в 1,5-3 раза по сравнению
с водопроводной и бутилированной водой.
Покупателям доступны семь уникальных видов легкой воды "Лангвей" – "Красота",
"Премиум", "Детокс", "Здоровье",
"Спорт", "Детская", "Долголетие". У всех из них есть свои индивидуальные особенности. Так, "Долголетие" обладает
антивозрастным эффектом, нейтрализует стрессовые и другие факторы больших
городов. "Здоровье" улучшает общее самочувствие, является
вспомогательным средством для терапии сахарного диабета. "Спорт"
улучшает функциональные резервы организма, ускоряет процесс восстановления в
условиях жесткого соревновательного режима.
В свою очередь, "Красота" улучшает состояние кожи
и волос, "Детская" адаптирована к потребностям малышей: содержание
токсичных тяжелых металлов (свинца, железа, ртути) в ней в десятки раз ниже
продукции других компаний. "Премиум" же является аналогом воды,
получаемой из ледников Гренландии.
Доказательством высочайшего качества и эффективности
питьевой воды "Лангвей" является ее популярность во всем мире.
Российская продукция экспортируется в 15 стран мира, в том числе в США,
государства ЕС, Китай, Японию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Премиальное качество отмечено многочисленными дипломами и сертификатами. Более того, исследования по легкой воде приказом
Министерства здравоохранения России в 2013 году включены в программу по
разработке основ применения питьевых вод для лечения экологически обусловленных
заболеваний.