Жизнь в современном ритме – это серьезное испытание для организма, проверка его на прочность и устойчивость. Постоянные стрессы, большие нагрузки, а ко всему прочему еще и плохая экология, особенно в крупных мегаполисах. Тем не менее, все мы хотим здоровья и долголетия для себя и своих близких, по возможности стремясь минимизировать эффект от окружающих негативных факторов. На помощь приходит Лангвей – российская вода премиум-класса. Благодаря пониженному содержанию тяжелых изотопов водорода, она увеличивает защитные силы организма, активизирует обменные процессы и улучшает работу всех ферментативных систем.

Жизнь в современном ритме – это серьезное испытание дляорганизма, проверка его на прочность и устойчивость. Постоянные стрессы,большие нагрузки, а ко всему прочему еще и плохая экология, особенно в крупныхмегаполисах. Тем не менее, все мы хотим здоровья и долголетия для себя и своихблизких, по возможности стремясь минимизировать эффект от окружающих негативныхфакторов. На помощь приходит "Лангвей" – российская вода премиум-класса.Благодаря пониженному содержанию тяжелых изотопов водорода, она увеличиваетзащитные силы организма, активизирует обменные процессы и улучшает работу всехферментативных систем.Как известно, человек – это то, что он ест и пьет. Откачества пищи и воды напрямую зависит здоровье нашего организма. Особенноостро стоит вопрос с качеством воды, которое в России находится на крайненизком уровне: по статистике, износ коммуникаций в наших городах уже давнопревысил показатели в 50%, что не могло не сказаться на компонентном составепоступающей в наши квартиры воды.По этой причине многие перешли на употреблениебутилированный воды, продающейся на полках магазинов. Но и это, как оказалось,не выход: проведенные многочисленные экспертизы качества этой продукциипоказали, что указанная на этикетке информация далеко не всегда соответствуетреальности. Более того, выяснилось, что нормативам, в том числе санитарно-эпидемиологическимтребованиям отвечает лишь половина исследуемых образцов. Таким образом, особойразницы между бутилированной водой и той, которую мы получаем из-под крана,мягко говоря, немного.Качество воды определяется по многим параметрам. Это и общаяминерализация, и общее микробное число (ОМЧ), и множество других параметров.Кроме того, на свойство жидкости оказывает важнейшее влияние атомарный составмолекулы.В природной воде, помимо молекул легкой воды, содержится еще девять разновидностей молекул. Среди них соединения состабильным изотопом водорода – дейтерием. Он образует молекулу тяжелой воды, которая используется в ядерной энергетике.Присутствие дейтерия в питьевой воде можно сравнить с содержанием солей.Негативный эффект от употребления дейтериевой воды может проявить себя приболезнях, стрессах и других кризисных состояний организма.Тяжеловодородная вода была открыта в 1932 году будущим лауреатомНобелевской премии по химии Гарольдом Клейтоном Юри. Тогда же началисьэксперименты по снижению концентрации дейтерия. В итоге ученые получили легкую воду с пониженным содержанием этого вещества.По результатам дальнейших исследований как отечественных,так и зарубежных ученых, (Оксфордский университет, НИИ общей патологии ифизиологии Российской академии медицинских наук), удалось обнаружить важнейшиесвойства легкой воды. Так, было доказано, что через 1-3 месяца в организмеобразуется водная среда, которая содержит на 20-40% меньше дейтерия.Она увеличивает сопротивляемость организма негативным факторам внешней среды, снижает отрицательное воздействие токсинов, попадающих в наш организм из пищи и воздуха, помогает компенсировать негативные факторы авиаперелета – акклиматизация, смена поясов и прочее. При регулярном употреблении воды с пониженным содержанием дейтерия происходит активизация обменных процессов в организме, улучшается работа различных ферментативных систем. В результате повышается стрессоустойчивость, улучшается состояние кожи и волос, а также общее самочувствие.Бездейтериевая вода полезна и при профилактике и лечениионкологических заболеваний. Еще в начале 1990-х в результате исследованийдоктора Габора Шомлаи было обнаружено, что опухолевые клеткивысокочувствительны к легкой воде: уменьшение концентрации дейтерияв живых организмах ниже нормального уровня тормозит или вовсе останавливаетразвитие злокачественных образований.Приобрести легкую воду может любой желающий. В России онапродается под маркой "Лангвей". Это единственная в нашей стране водакласса премиум, в которой содержание дейтерия снижено в 1,5-3 раза по сравнениюс водопроводной и бутилированной водой.Покупателям доступны семь уникальных видов легкой воды "Лангвей" – "Красота","Премиум", "Детокс", "Здоровье","Спорт", "Детская", "Долголетие". У всех из них есть свои индивидуальные особенности. Так, "Долголетие" обладаетантивозрастным эффектом, нейтрализует стрессовые и другие факторы большихгородов. "Здоровье" улучшает общее самочувствие, являетсявспомогательным средством для терапии сахарного диабета. "Спорт"улучшает функциональные резервы организма, ускоряет процесс восстановления вусловиях жесткого соревновательного режима.В свою очередь, "Красота" улучшает состояние кожии волос, "Детская" адаптирована к потребностям малышей: содержаниетоксичных тяжелых металлов (свинца, железа, ртути) в ней в десятки раз нижепродукции других компаний. "Премиум" же является аналогом воды,получаемой из ледников Гренландии.Доказательством высочайшего качества и эффективностипитьевой воды "Лангвей" является ее популярность во всем мире.Российская продукция экспортируется в 15 стран мира, в том числе в США,государства ЕС, Китай, Японию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).Премиальное качество отмечено многочисленными дипломами и сертификатами. Более того, исследования по легкой воде приказомМинистерства здравоохранения России в 2013 году включены в программу поразработке основ применения питьевых вод для лечения экологически обусловленныхзаболеваний.