Нападающий
московского Спартака и игрок
сборной Нидерландов Квинси Промес обвиняется в избиении супруги. Спортсмена
уже заключили под арест.
Нападающий
московского "Спартака" и игрок
сборной Нидерландов Квинси Промес обвиняется в избиении супруги. Спортсмена
уже заключили под арест.
Инцидент произошел во время отдыха семьи игрока
на Ибице. В результате потасовки также пострадали очевидцы. Они вмешались
в конфликт супругов и попытались остановить 26-летнего Промеса.
Форвард
был арестован прибывшей по вызову испанской полицией, сообщает нидерландское издание Voetbal
Primeur. Сообщается, что на популярном молодежном курорте Квинси отдыхал вместе с
другим известным голландским футболистом, Уэсли Снейдером. Однако к драке он не имеет никакого отношения.
Отметим, в 2017 году в
России Квинси Промес был признан лучшим футболистом. Также он стал лучшим
бомбардиром чемпионата России.
Примечательно, что футболист "Спартака" уверен, что обладает еще и музыкальным талантом. Он постоянно участвует в каких-то рэп-проектах. Ранее вышел его новый клип, который Квинси записал совместно с голландским исполнителем
Ritchy E. Трек называется
Hold Up.
Ранее стало известно
об убийстве на базе "Новогорск" в подмосковных Химках, где
тренируется сборная России по футболу. В ресторане "Спорт Поинт"
28-летний официант в разгар ссоры ножом убил 55-летнего повара.