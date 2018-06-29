Нападающий московского Спартака и игрок сборной Нидерландов Квинси Промес обвиняется в избиении супруги. Спортсмена уже заключили под арест.

Нападающиймосковского "Спартака" и игроксборной Нидерландов Квинси Промес обвиняется в избиении супруги. Спортсменауже заключили под арест.Инцидент произошел во время отдыха семьи игрокана Ибице. В результате потасовки также пострадали очевидцы. Они вмешалисьв конфликт супругов и попытались остановить 26-летнего Промеса.Форвардбыл арестован прибывшей по вызову испанской полицией, сообщает нидерландское издание VoetbalPrimeur. Сообщается, что на популярном молодежном курорте Квинси отдыхал вместе сдругим известным голландским футболистом, Уэсли Снейдером. Однако к драке он не имеет никакого отношения.Отметим, в 2017 году вРоссии Квинси Промес был признан лучшим футболистом. Также он стал лучшимбомбардиром чемпионата России.Примечательно, что футболист "Спартака" уверен, что обладает еще и музыкальным талантом. Он постоянно участвует в каких-то рэп-проектах. Ранее вышел его новый клип, который Квинси записал совместно с голландским исполнителемRitchy E. Трек называетсяHold Up.Ранее стало известнооб убийстве на базе "Новогорск" в подмосковных Химках, гдетренируется сборная России по футболу. В ресторане "Спорт Поинт"28-летний официант в разгар ссоры ножом убил 55-летнего повара.