Кубок 4 федераций. Во Владимире впервые прошла матчевая встреча по боксу среди четырёх команд. В гости к сборной нашего региона пожаловали спортсмены из Дагестана, Крыма, Иваново. В составе, как юниоры, так и взрослые. Бьются стенку на стенку. Кто стал победителем зрелищного противостояния, узнаете из нашего следующего репортажа.

Кубок 4 федераций. Во Владимире впервые прошла матчевая встреча по боксу среди четырёх команд. В гости к сборной нашего региона пожаловали спортсмены из Дагестана, Крыма, Иваново. В составе, как юниоры, так и взрослые. Бьются стенку на стенку. Кто стал победителем зрелищного противостояния, узнаете из нашего следующего репортажа.Сломанные носы, синяки и рассечение брови. Без таких травм не обходиться не один зрелищный турнир. Прямых и боковых попаданий на этих соревнованиях достаточно. Боксёры сражаются всего три раунда, юниоры по 1,5 минуты, взрослые по две.Владислав Егошин, боксёр (г. Иваново): Я пытался действовать на встречу, встречать его сильные удары. Частично у меня получилось, частично он мне тоже попадал, но для меня всё сложилось удачно, так как я выиграл бой.Это финальный день трёхдневных соревнований. Сборная области противостоит команде из Крыма, а боксёры Дагестана сражаются с ивановцами. До этого участники боксировали в Муроме и Коврове. В каждом коллективе по 10 спортсменов. Андрей Пахомов только готовиться к своему поединку. 14-ти летний боец уже победил боксёров из соседнего региона и с Юга страны.Андрей Пахомов, боксёр (г. Владимир):- Настраивался на Дагестан, ребята там неплохие. Трудностей не было, нормально провёл поединок с ним.- Для тебя это личные соревнования или за команду?- За команду. Принести победу команде, стараться выиграть.По итогам боёв в Коврове и Муроме владимирцы возглавляли турнирную таблицу. Наши боксёры победили и ивановцев и дагестанцев.Михаил Шашков, главный судья соревнований: Всё очень плотно, ровно команды идут, разница 1-2 очка. Мы выиграли у команды Дагестана в одно очко и три очка выиграли у команды Ивановской области.Некоторые ребята входящие в состав нашей команды занимаются в школе бокса на Большой Нижегородской. В конце прошлого года в здании по соседству случился пожар. Пострадало и спортивное учреждение. Теперь оно нуждается в капремонте. Частично школу отреставрировали, чтобы ребята продолжили тренировки. Вот только пока условия для того, чтобы там воспитывать будущих чемпионов мягко сказать не идеальные. Необходимо менять кровлю, стены, полы.Сергей Щедрин, исполнительный директор областной федерации бокса: План был на лето закрыться на ремонт. Федерация бокса России, огромное спасибо, деньги выделила, деньги лежат на счёте федерации областной. Есть смета, есть проект, но к сожалению мы пока не можем начать работу, потому что у нас сейчас идёт судебное разбирательство как мы считаем с виновниками пожара, они вину не признают. Пока суд не назначит судебную экспертизу мы не можем приступить к началу работ.Тем не менее несмотря на трудности владимирцы справились с поставленной задачей и завоевали первое место в турнире. В этом году организаторы планируют провести матчевую встречу по боксу и международного уровня. В гости ждут сборные Германии, Швейцарии, Испании.