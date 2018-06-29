Людмиле Нарусовой стыдно за свою дочь. По признанию сенатора, она испытывала это чувство, когда Ксения Собчак вела провокационные телешоу.

Людмиле Нарусовой стыдно за свою дочь. По признаниюсенатора, она испытывала это чувство, когда Ксения Собчак вела провокационныетелешоу.Мать Ксении Собчак не одобряла участие журналистки втелепрограммах "Блондинка в шоколаде" и "Дом-2". ЛюдмилаНарусова призналась, что стыдилась своей дочери. В то же время, по словам сенатора,она понимала, что не сможет обеспечить Ксению так, как обеспечивала девушку работана телевидении.Сама Ксения Собчак такой работы вовсе не стыдится. Она велареалити-шоу "Дом-2" в 2004-2012 годах. Телеведущая назвалаэто "бесценным журналистским опытом", благодаря которомуона встретила множество разных людей из разных социальных групп.Людмила Нарусова, в свою очередь, заявила, что ее дочь вэтих программах играла роль. А по контракту ей было необходимо поддерживатьтакой имидж не только на экране, но и в жизни. "И, судя по тому, что,спустя 15 лет, ей до сих пор тыкаютв нос этим "Домом-2", она свою роль хорошо исполняла", —сказала мать журналистки.Тем не менее, Нарусова сожалеет о том, что образ на телеэкранев конце концов стал отождествляться с самой Ксенией. И, несмотря на это,она уверена в политическом будущем своей дочери. По словам сенатора, это Ксениипредначертано."Она выросла в такой семье, где кроме политики... Ну,говорилось, конечно, о других вещах, но это было основное. Все гости, которые кнам приходили, об этом говорили", – цитирует сенатора газета "Взгляд".По словам Нарусовой, для ее дочери политическая карьера абсолютно естественна.