Людмиле Нарусовой стыдно за свою дочь. По признанию
сенатора, она испытывала это чувство, когда Ксения Собчак вела провокационные
телешоу.
Людмиле Нарусовой стыдно за свою дочь. По признанию
сенатора, она испытывала это чувство, когда Ксения Собчак вела провокационные
телешоу.
Мать Ксении Собчак не одобряла участие журналистки в
телепрограммах "Блондинка в шоколаде" и "Дом-2". Людмила
Нарусова призналась, что стыдилась своей дочери. В то же время, по словам сенатора,
она понимала, что не сможет обеспечить Ксению так, как обеспечивала девушку работа
на телевидении.
Сама Ксения Собчак такой работы вовсе не стыдится. Она вела
реалити-шоу "Дом-2" в 2004-2012 годах. Телеведущая назвала
это "бесценным журналистским опытом", благодаря которому
она встретила множество разных людей из разных социальных групп.
Людмила Нарусова, в свою очередь, заявила, что ее дочь в
этих программах играла роль. А по контракту ей было необходимо поддерживать
такой имидж не только на экране, но и в жизни. "И, судя по тому, что,
спустя 15 лет, ей до сих пор тыкают
в нос этим "Домом-2", она свою роль хорошо исполняла", —
сказала мать журналистки.
Тем не менее, Нарусова сожалеет о том, что образ на телеэкране
в конце концов стал отождествляться с самой Ксенией. И, несмотря на это,
она уверена в политическом будущем своей дочери. По словам сенатора, это Ксении
предначертано.
"Она выросла в такой семье, где кроме политики... Ну,
говорилось, конечно, о других вещах, но это было основное. Все гости, которые к
нам приходили, об этом говорили", – цитирует сенатора газета "Взгляд".
По словам Нарусовой, для ее дочери политическая карьера абсолютно естественна.