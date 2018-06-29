Выпускников больше, а медалистов меньше. В Патриаршем саду прошло чествование выпускников. По сравнению с прошлым учебным годом их почти на 100 человек больше. А вот тех, кого по итогам 11-летки удостоили медали - меньше. Всего 158 человек. Год назад медалистов было 169. Кем хотят стать владимирские школьники, и хотят ли они работать во Владимире? Поинтересовался Александр Инин.

Выпускников больше, а медалистов меньше. В Патриаршем саду прошло чествование выпускников. По сравнению с прошлым учебным годом их почти на 100 человек больше. А вот тех, кого по итогам 11-летки удостоили медали - меньше. Всего 158 человек. Год назад медалистов было 169. Кем хотят стать владимирские школьники, и хотят ли они работать во Владимире? Поинтересовался Александр Инин.Кристина мечтает о большом будущем, которого во Владимире не видит. Её цель - стать тележурналистом на федеральном канале. И сегодняшняя медаль - это первый шаг на пути к поставленным целям.Кристина Герасимова, выпускница школы № 2: Как и любая награда - это медаль далась мне не легко. Это 11 лет упорной учёбы, это невероятное количество времени уделению учёбе. Это огромные силы.Большинство выпускников планируют продолжить учёбу в ВУЗах, кстати, не только Владимирской области. Высшее образование снова в моде. Ребята понимают это уже в старших классах.Екатерина Зайцева, выпускница лицея № 14: Ты понимаешь, что тебе нужно в ВУЗ. И тебе нужно работать 10-11 класс как ты не работал никогда. И предметы конечно выросли - больше стал объём, ещё труднее стало, нужно учить больше. И 10-11 класс, когда ученик сам готовится, когда он работает сам на себя.Министерские золотые и серебряные медали отменили несколько лет назад, но областной центр одним из первых решил: владимирские школьники без медалей не останутся, и учредил свои. Всё-таки одно дела когда за успехи в учёбе вручают просто диплом. И совсем другое, когда к нему прилагается медаль.Елена Малик, начальник городского управления образования: Это не министерские награды, это наши муниципальные. Муниципалитет имеет возможность поощрить, может нет. Город Владимир традиционно поздравляет выпускников, которые отличились в учёбе, которые занимали места на Олимпиадах.Ольга Деева, глава г. Владимира: И то, что Ваши учителя старались, Вас подтягивали, где-то оставляли после уроков ещё, чтобы Вы там дополнительно выучили, большое-большое всем спасибо!Учителя на таких мероприятиях очень трогательные. Они чуть не плачут! Расставаться в любимыми учениками нелегко, особенно если ты ещё и классный руководитель.Татьяна Тризна, учитель школы № 38: Я горжусь своими учениками, они молодцы. Это их труд, труд родителей. Ну и наша поддержка немножко.Во Владимире в этом году школу закончили 1634 выпускника. Из них 158 - с медалями. Больше всего медалистов в 23 гимназии, 36 школе, и промышленно-коммерческом лицее.