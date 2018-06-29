Маньяк в дубайском отеле собирался резать на куски девушку из России. Модель из Иркутска, выжившая после прыжка с шестого этажа, наконец вернулась в Россию.

Маньяк в дубайском отеле собирался резать на куски девушкуиз России. Модель из Иркутска, выжившая после прыжка с шестого этажа, наконецвернулась в Россию.Пакистанец, с которым оказалась в номере отеля в ДубаеЕкатерина Стецюк, разрезал ножом себе ладони и размазывал кровь по лицу модели.При этом он говорил, что россиянка очень похожа на его девушку, и поэтому онбудет "кусками ее резать".Спаслась от маньяка Екатерина, выпрыгнув из окна.Подробности ее жуткой истории рассказала журналистам мать россиянки – послетого, как Стецюк вернулась на родину.По словам матери, девушка не подозревала, что ее ухажернеадекватен. Он выглядел интеллигентно и первые две недели вел себя оченьпорядочно.В середине февраля Екатерина Стецюк уехала в Дубай работатьмоделью по контракту. Там за ней начал ухаживать гражданин Пакистана. Девушкаотказалась от романтических отношений, но согласилась на общение. Окончилосьоно трагедией: после полета с высоты Екатерина получила перелом позвоночника. Пословам матери, модель чудом не стала инвалидом."Екатерина вернулась на родину 20 июня. Все, славабогу, хорошо. Ей полное обследование провели. Доктор говорит, очень качественнооперацию сделали. Главное, что смещения у нее нет, трещина на ноге есть – онахромает, но и трещина уже заживает. Внутренности в норме, все целое. Это просточудо, что она жива и не будет инвалидом", – цитирует Ингу телеканал "360".Екатерина, находясь в больнице, подала в суд на нападавшего.Однако тот подал встречный иск, в результате россиянку заключили под стражупрямо в клинике. Теперь все обвинения со Стецюк сняты, а преступникадепортировали в Пакистан, где его будут судить. Неприятности грозят и модельномуагентству, через которое Екатерина поехала в Дубай.