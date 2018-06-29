Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал
скандал вокруг семейства Кержаковых. По словам юриста, причина конфликта между супругами – это деньги.
Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал
скандал вокруг семейства Кержаковых. По словам юриста, причина конфликта между супругами – это деньги.
В своем Instagram Александр опубликовал огромный пост, содержание
которого недвусмысленно говорит, что Добровинский находится на стороне супруги
футболиста Александра Кержакова Миланы. "Волею судеб, я один из немногих людей,
который знает, что произошло на самом деле и почему ребенок, этот
очаровательный малыш оказался сегодня в руках Александра",
– начал повествование адвокат.
По словам Добровинского, когда в семье футболиста царил мир, Кержаков дважды перевел на банковский счет Миланы крупную сумму денег. "Причины
мне не известны, впрочем, большого значения это и не имеет. Муж, жена, общий бюджет,
какое это имеет значение", – отметил юрист.
"Однако, как это ни тривиально звучит, все шло хорошо, пока
все шло хорошо, – продолжил рассказ адвокат – Сначала в молодой семье этих двух
красивых людей начались скандалы. Милана если захочет сама расскажет про эпизод
в Швейцарии, про свои слезы, про обиду и про распущенные руки. Потом скончался
может быть самый дорогой в мире для дочки человек – ее папа. Это был стержень
большой семьи, ее оплот, непререкаемый авторитет. Трагическая смерть не могла
пройти для пары бесследно. Она и не прошла. В очень скором времени Александр
Кержаков ушел".
После спортсмен попросил Милану вернуть все переведенные на ее счет деньги. Женщина, оставшись
с маленьким ребенком на руках
без мужа, отца и работы, отказалась. "Ей надо на что– то жить и надо воспитывать ребенка. Это же
не деньги, которые ей дали в долг или просто подержать!" – добавил Александр.
Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится и решил манипулировать супругой с помощью сына. "И со слов Миланы, не видя
никакого другого рычага давления, отец забирает малыша к себе. "Захочешь отдать
мои деньги – верну ребенка. (…) Грустно. Только проигравший в этой истории один
маленький человечек, которого лишили мамы", – заключил Добровинский.