Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал вокруг семейства Кержаковых. По словам юриста, причина конфликта между супругами – это деньги.

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировалскандал вокруг семейства Кержаковых. По словам юриста, причина конфликта между супругами – это деньги.В своем Instagram Александр опубликовал огромный пост, содержаниекоторого недвусмысленно говорит, что Добровинский находится на стороне супругифутболиста Александра Кержакова Миланы. "Волею судеб, я один из немногих людей,который знает, что произошло на самом деле и почему ребенок, этоточаровательный малыш оказался сегодня в руках Александра",– начал повествование адвокат.По словам Добровинского, когда в семье футболиста царил мир, Кержаков дважды перевел на банковский счет Миланы крупную сумму денег. "Причинымне не известны, впрочем, большого значения это и не имеет. Муж, жена, общий бюджет,какое это имеет значение", – отметил юрист."Однако, как это ни тривиально звучит, все шло хорошо, покавсе шло хорошо, – продолжил рассказ адвокат – Сначала в молодой семье этих двухкрасивых людей начались скандалы. Милана если захочет сама расскажет про эпизодв Швейцарии, про свои слезы, про обиду и про распущенные руки. Потом скончалсяможет быть самый дорогой в мире для дочки человек – ее папа. Это был стерженьбольшой семьи, ее оплот, непререкаемый авторитет. Трагическая смерть не моглапройти для пары бесследно. Она и не прошла. В очень скором времени АлександрКержаков ушел".После спортсмен попросил Милану вернуть все переведенные на ее счет деньги. Женщина, оставшисьс маленьким ребенком на рукахбез мужа, отца и работы, отказалась. "Ей надо на что– то жить и надо воспитывать ребенка. Это жене деньги, которые ей дали в долг или просто подержать!" – добавил Александр.Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится и решил манипулировать супругой с помощью сына. "И со слов Миланы, не видяникакого другого рычага давления, отец забирает малыша к себе. "Захочешь отдатьмои деньги – верну ребенка. (…) Грустно. Только проигравший в этой истории одинмаленький человечек, которого лишили мамы", – заключил Добровинский.