Существует несколько способов предотвращения столкновения астероидов с Землей. Их озвучил заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра – ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина Вадим Симоненко.

Существует несколько способовпредотвращения столкновения астероидов с Землей. Их озвучил заместитель научного руководителя Российскогофедерального ядерного центра – ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина ВадимСимоненко.По словампрофессора, чтобы избежать фатального сценария, нужно либо изменить траекториюдвижения астероида, либо разбить его на фрагменты, которые не будутпредставлять опасность.В свою очередь генеральный директор НП "Центр планетарнойзащиты", почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского,академик Международной академии прогнозирования Анатолий Зайцеврассказал, во сколько мировому сообществу обойдется глобальная система защитыот астероидов. По его словам, это от пяти до десяти миллиардов долларов.Для ее создания и организации потребуется несколько лет. "В этомнаправлении нужно постоянно работать. А систему эту необходимоподдерживать. Пока могу сказать, что мы не видели астероидов, которые могут намугрожать. Нами они обнаружены не были. Но мы владеем недостаточнойинформацией, поскольку нам известна только малая часть астероидов и метеоритов,за которыми мы можем наблюдать", – заявил эксперт во время конференции в пресс-центре .Стало известно и о том, чтов Сети скоро появится калькулятор, который позволит быстро предсказать, чтопроизойдет при падении на Землю тела с теми или иными параметрами. "Три года мыработаем над проектом, целью которого является разработка сложнойфизической и компьютерной модели взаимодействия Земли с телами разного размера…Мы собираемся создать методику... Калькулятор будет доступен как дляспециалистов, так и для всех интересующихся", – заявил главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН, докторфизико-математических наук Валерий Шувалов.По словам специалистов, все астероиды отследить просто невозможно. Так что, судя по всему, если смертельная угроза и появится, то имеет все шансы быть не замеченной. Не исключено, что уже сейчас огромное небесное тело движется к Земле, столкновение с которым обернется гибелью всего живого.