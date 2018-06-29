Работники благотворительного магазина Шотландии
установили в помещении скрытую камеру и запечатлели паранормальное явление. Они
засняли доказательства того, что в тряпичной кукле обитают злые духи.
Работники благотворительного магазина Шотландии
установили в помещении скрытую камеру и запечатлели паранормальное явление. Они
засняли доказательства того, что в тряпичной кукле обитают злые духи.
Один из сотрудников
магазина рассказал, что недавно получил в дар
коробку со старыми игрушками. В ней он нашел куклу. Он положил ее на пол и
пошел позвать коллег. Руки куклы изначально были на коленях. Когда мужчина
вернулся, они были уже по бокам. Он снова положил руки на колени и
сфотографировал игрушку. "Через десять минут она снова убрала руки", – цитирует
менеджера телеканал .
По словам мужчины, в кукле явно сокрыто зло: все, кто к ней прикасался,
сразу чувствовал себя плохо. На следующий день сотрудники магазина сняли
происходящее на видео и были шокированы. Кукла двигала рукой, а затем камера
вдруг упала.