Работники благотворительного магазина Шотландии установили в помещении скрытую камеру и запечатлели паранормальное явление. Они засняли доказательства того, что в тряпичной кукле обитают злые духи.

Работники благотворительного магазина Шотландииустановили в помещении скрытую камеру и запечатлели паранормальное явление. Онизасняли доказательства того, что в тряпичной кукле обитают злые духи.Один из сотрудниковмагазина рассказал, что недавно получил в даркоробку со старыми игрушками. В ней он нашел куклу. Он положил ее на пол ипошел позвать коллег. Руки куклы изначально были на коленях. Когда мужчинавернулся, они были уже по бокам. Он снова положил руки на колени исфотографировал игрушку. "Через десять минут она снова убрала руки", – цитируетменеджера телеканал .По словам мужчины, в кукле явно сокрыто зло: все, кто к ней прикасался,сразу чувствовал себя плохо. На следующий день сотрудники магазина снялипроисходящее на видео и были шокированы. Кукла двигала рукой, а затем камеравдруг упала.