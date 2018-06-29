Диана Шурыгина прокомментировала действия экс-партнера по песенному дуэту Саши Акта, который ранее в шоу Андрея Малахова сообщил, что она сделала аборт, причем, возможно, ребенок был от него. Диана опровергла эту информацию, походу заявив, что он не мужик вообще.
Диана Шурыгина прокомментировала действия экс-партнера по песенному дуэту Саши Акта, который ранее в шоу Андрея Малахова сообщил, что она сделала аборт, причем, возможно, ребенок был от него. Диана опровергла эту информацию, походу заявив, что он "не мужик вообще".
В эксклюзивном интервью Dni.ru Диана Шурыгина призналась, что устала терпеть слухи, которые с завидным постоянством муссируются вокруг нее. "Как много невероятной и глупой лжи крутится вокруг меня, я уже привыкла к этому и потому большую часть грязной клеветы я оставляю без внимания. Но порой все-таки могу дать комментарий, потому как народ у нас верит аааабсолютно всему", – отметила Диана.
Девушка высказалась относительно недавнего появления ее бывшего партнера по песенному дуэту Саши Акта на ток-шоу Андрея Малахова, где объявил об аборте, который якобы сделала в конце прошлого года Диана. Его слова подтвердила и продюсер Диана Бичарова. Кстати, с ней Шурыгина тоже уже не работает.
"У нас был дуэт на начальном этапе, но оказалось, что Акт был не в курсе, что дуэт не вечен. И когда узнал об этом, очень обиделся и решил срубить последнюю копеечку на мне у Малахова, сказав что-то невнятное про аборт, а мой бывший продюсер, которая дважды не смогла выполнить свои обязательства по моей безопасности в общей сложности всего на двух выступлениях и которая любит больше быстрые деньги за программу, а не думает на перспективу, подтвердила слова Акта", – поведала Шурыгина.
Далее Диана дала понять, что связь с артистом не могла иметь места, намекнув на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. "Невероятно, почти через месяц, этот, как бы помягче сказать, находчивый не натурал решил еще и хайпануть напоследок: сказать, что этот, придуманный ребенок от него. Ха-ха, это как вообще, если у нас не было гастролей и он не мужик вообще?!" – задала риторический вопрос Диана.