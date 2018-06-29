Диана Шурыгина прокомментировала действия экс-партнера по песенному дуэту Саши Акта, который ранее в шоу Андрея Малахова сообщил, что она сделала аборт, причем, возможно, ребенок был от него. Диана опровергла эту информацию, походу заявив, что он не мужик вообще.

Диана Шурыгина прокомментировала действия экс-партнера по песенному дуэту Саши Акта, который ранее в шоу Андрея Малахова сообщил, что она сделала аборт, причем, возможно, ребенок был от него. Диана опровергла эту информацию, походу заявив, что он "не мужик вообще".В эксклюзивном интервью Dni.ru Диана Шурыгина призналась, что устала терпеть слухи, которые с завидным постоянством муссируются вокруг нее. "Как много невероятной и глупой лжи крутится вокруг меня, я уже привыкла к этому и потому большую часть грязной клеветы я оставляю без внимания. Но порой все-таки могу дать комментарий, потому как народ у нас верит аааабсолютно всему", – отметила Диана.Девушка высказалась относительно недавнего появления ее бывшего партнера по песенному дуэту Саши Акта на ток-шоу Андрея Малахова, где объявил об аборте, который якобы сделала в конце прошлого года Диана. Его слова подтвердила и продюсер Диана Бичарова. Кстати, с ней Шурыгина тоже уже не работает."У нас был дуэт на начальном этапе, но оказалось, что Акт был не в курсе, что дуэт не вечен. И когда узнал об этом, очень обиделся и решил срубить последнюю копеечку на мне у Малахова, сказав что-то невнятное про аборт, а мой бывший продюсер, которая дважды не смогла выполнить свои обязательства по моей безопасности в общей сложности всего на двух выступлениях и которая любит больше быстрые деньги за программу, а не думает на перспективу, подтвердила слова Акта", – поведала Шурыгина.Далее Диана дала понять, что связь с артистом не могла иметь места, намекнув на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. "Невероятно, почти через месяц, этот, как бы помягче сказать, находчивый не натурал решил еще и хайпануть напоследок: сказать, что этот, придуманный ребенок от него. Ха-ха, это как вообще, если у нас не было гастролей и он не мужик вообще?!" – задала риторический вопрос Диана.