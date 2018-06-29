Врачам столичных клиник дано устное распоряжение не использовать препарат для анестезии Пропофол одного из производителей. Вероятно, что именно от этого лекарства умерли уже несколько женщин.
Врачам столичных клиник дано устное распоряжение не использовать препарат для анестезии "Пропофол" одного из производителей. Вероятно, что именно от этого лекарства умерли уже несколько женщин.
По какой-то причине "Пропофол" обладает токсическим
действием. С этим связывают несколько смертей после пластических операций в Москве.
С начала этого года после анестезии при проведении
пластики только в столице скончались четыре пациентки, передает Telegram-канал
112. Екатерина К., Ольга Д. и Мария К. погибли в апреле, Наталья О. – в мае.
Примечательно, что опасным препарат признавали уже
дважды, в декабре 2017 и в апреле 2018 года. Это были лекарства серии 16КМ6248.
Запрещенный к использованию "Пропофол" применяли пять месяцев. Признанное токсичным
сейчас лекарство – уже из новой серии 16МВ9982.
Напомним, весной прошлого года в частной столичной клинике
после пилинга умерла 46-летняя пациентка. Медики отрицают, что причиной смерти стала именно проведенная ими
процедура. Женщину доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Ее
сразу отправили в реанимацию. За жизнь пациентки медики боролись четыре дня, но
она скончалась, так и не придя в сознание.
Ранее сообщалось, что
35-летняя австралийка Джен Хуанг умерла во время операции по увеличению груди.
Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей
обезболивающего.