Врачам столичных клиник дано устное распоряжение не использовать препарат для анестезии Пропофол одного из производителей. Вероятно, что именно от этого лекарства умерли уже несколько женщин.

Врачам столичных клиник дано устное распоряжение не использовать препарат для анестезии "Пропофол" одного из производителей. Вероятно, что именно от этого лекарства умерли уже несколько женщин.По какой-то причине "Пропофол" обладает токсическимдействием. С этим связывают несколько смертей после пластических операций в Москве.С начала этого года после анестезии при проведениипластики только в столице скончались четыре пациентки, передает Telegram-канал112. Екатерина К., Ольга Д. и Мария К. погибли в апреле, Наталья О. – в мае.Примечательно, что опасным препарат признавали ужедважды, в декабре 2017 и в апреле 2018 года. Это были лекарства серии 16КМ6248.Запрещенный к использованию "Пропофол" применяли пять месяцев. Признанное токсичнымсейчас лекарство – уже из новой серии 16МВ9982.Напомним, весной прошлого года в частной столичной клиникепосле пилинга умерла 46-летняя пациентка. Медики отрицают, что причиной смерти стала именно проведенная имипроцедура. Женщину доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Еесразу отправили в реанимацию. За жизнь пациентки медики боролись четыре дня, ноона скончалась, так и не придя в сознание.Ранее сообщалось, что35-летняя австралийка Джен Хуанг умерла во время операции по увеличению груди.Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ейобезболивающего.