В Сети появилось видео, на котором экс-супруг оперной певицы Светланы Феодуловой пытается украсть их общего ребенка. До этого мужчина заявлял, что бывшая жена уже семь месяцев препятствует встречам малышки с отцом.

В Сети появилось видео, на котором экс-супруг оперной певицыСветланы Феодуловой пытается украсть их общего ребенка. До этого мужчиназаявлял, что бывшая жена уже семь месяцев препятствует встречам малышки сотцом.На записи с камеры наблюдения видно, как рослый мужчина, крепкоприжимая белокурую кроху к груди, выбегает из зала кафетерия. Вдогонку бросается один из гостей и персонал заведения.После предположительно выбегает мать девочки, а за нейторопливым шагом выходят двое мужчин в темных рубашках. Видеозапись обнародовал. Известно, что папе, который является гражданином Украины разрешеновидеться с дочкой только на нейтральной территории.Напомним, Светлана и ее экс-супруг Сергей Хаминскийвстретились, чтобы мужчина провел некоторое время с ребенком. В какой-то моментотец высказал желание еще побыть с наследницей, однако исполнительница отказала, приэтом напомнив, что он может увидеть ее на следующий день. Но тому такой раскладне понравился.По словам Феодуловой, двое неизвестных схватили ее, а в этовремя Хаминский схватил кроху и направился к выходу. Певица громко позвала на помощьи, к счастью, окружающие смогли помочь звезде. В ходе разбирательств была вызванаполиция. Все участники эпизода проследовали в отделение.По словам матери малышки, Сергей своей выходкой могпричинить вред дочери. Девочка имеет проблемы со здоровьем и ей "вообще нельзя стрессы получать",сообщила Светлана РЕН ТВ.Напомним, что Светлана Феодулова и Сергей Хамицкий подали наразвод в декабре 2017 года. Мужчина заявил, что супруга не позволяет емуобщаться с дочерью. В свою очередь певица переживает, что муж увезет девочку вПрагу, где он проживает.