В Сети появилось видео, на котором экс-супруг оперной певицы
Светланы Феодуловой пытается украсть их общего ребенка. До этого мужчина
заявлял, что бывшая жена уже семь месяцев препятствует встречам малышки с
отцом.
В Сети появилось видео, на котором экс-супруг оперной певицы
Светланы Феодуловой пытается украсть их общего ребенка. До этого мужчина
заявлял, что бывшая жена уже семь месяцев препятствует встречам малышки с
отцом.
На записи с камеры наблюдения видно, как рослый мужчина, крепко
прижимая белокурую кроху к груди, выбегает из зала кафетерия. Вдогонку бросается один из гостей и персонал заведения.
После предположительно выбегает мать девочки, а за ней
торопливым шагом выходят двое мужчин в темных рубашках. Видеозапись обнародовал
. Известно, что папе, который является гражданином Украины разрешено
видеться с дочкой только на нейтральной территории.
Напомним, Светлана и ее экс-супруг Сергей Хаминский
встретились, чтобы мужчина провел некоторое время с ребенком. В какой-то момент
отец высказал желание еще побыть с наследницей, однако исполнительница отказала, при
этом напомнив, что он может увидеть ее на следующий день. Но тому такой расклад
не понравился.
По словам Феодуловой, двое неизвестных схватили ее, а в это
время Хаминский схватил кроху и направился к выходу. Певица громко позвала на помощь
и, к счастью, окружающие смогли помочь звезде. В ходе разбирательств была вызвана
полиция. Все участники эпизода проследовали в отделение.
По словам матери малышки, Сергей своей выходкой мог
причинить вред дочери. Девочка имеет проблемы со здоровьем и ей "вообще нельзя стрессы получать",
сообщила Светлана РЕН ТВ.
Напомним, что Светлана Феодулова и Сергей Хамицкий подали на
развод в декабре 2017 года. Мужчина заявил, что супруга не позволяет ему
общаться с дочерью. В свою очередь певица переживает, что муж увезет девочку в
Прагу, где он проживает.