Певец Григорий Лепс мужчина с суровым нравом. Если надо он может и врукопашную схватиться.

Певец Григорий Лепс мужчина с суровым нравом. Если надо он можети врукопашную схватиться.Григорий появился в новом выпуске шоу рэпера Басты GAZLIVE,которое выходит на сайте YouTube. Артист рассказал, что несколько месяцев назадс ним случился неприятный эпизод в аэропорту "Шереметьево".По словам артиста, он, разбушевавшись, сцепился с другим пассажиром "из-за места под солнцем". "Он там что-то мне сказал, я что-то сказал ему, помахали руками. (…)Говорю, пошли на улицу, здесь много камер и много людей. Он не вышел, ему женазапретила, а я был один, без жены", – со смехом вспомнил артист. Исполнитель добавил,что у него нет и не было охраны и добавил, что если его захотят убить, тоникакие телохранители не помогут.Сейчас артист старается следить за здоровьем. Григорийпонял, что пора задуматься о своем состоянии после того, как дважды оказывался на грани жизни и смерти.Он ограничил употребление алкоголя, занимается физкультурой и стараетсядержать себя в форме. "В молодости,когда я пел в ресторане, никогда не пел трезвым. А сейчас на моей памяти толькодва выступления, когда я был, выпивши", – отмечает артист.Он добавил, что позволяет себе выпить рюмочку после работыили в выходной день. Обычно он это делает в собственном ресторане "Рюмка водки" в центре Москвы.Поклонников шоу, почему-то заинтересовалвопрос, в каком возрасте Лепс лишился девственности. Ответ артистаошарашил. "В 12 лет. Ранний был. Это нельзя было назвать сексом, но завершениебыло", – объяснил Григорий.Также исполнитель поведал, что очень любит свою супругуАнну. Однако в их совместной жизни не обходится без драм. "Как-то послала жена.Четыре месяца жил в соседнем здании. Я извинился, позвали обратно", – отметил Лепс.