Максим Галкин обнародовал видео с праздника, на котором отметились (помимо него самого) Алла Пугачева, Кристина Орбакайте с мужем и детьми. По мнению фанатов, на мероприятии Примадонна выглядела куда лучше, чем ее взрослая дочь.

Максим Галкин обнародовал видео с праздника, на котором отметились (помимо него самого) Алла Пугачева, Кристина Орбакайте с мужем и детьми. По мнению фанатов, на мероприятии Примадонна выглядела куда лучше, чем ее взрослая дочь.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин выложил новый ролик – продолжение предыдущего. Если в первом видео шоумен уведомлял общественность, что он с семьей отправляется на день рождения к друзьям, то на второй записи телеведущий запечатлен веселящимся на празднике.Впрочем, получали удовольствие от происходящего все, кто посетил вечеринку, – Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, малыши Гарри и Лиза, разумеется, и их мать Алла Пугачева. Примадонна и в этот раз продемонстрировала независимость, выбрав для выхода в свет не традиционное платье, а модные светлые джинсы и прозрачную свободную кофточку, обнажающую плечи.На видео Алла и Максим со смехом отплясывают в обнимку, а Гарри и Лиза с Клавой посередине раскачиваются на больших качелях и лакомятся угощением. Многочисленные подписчики порадовались за семейство, а некоторые поклонники высказали мысль, что Пугачева куда краше Орбакайте."Алла так хорошо выглядит", "Аллочка Самая Шикарная! Любимая! Единственная! Неповторимая Наша!!! Максим Супер!!! Ваша семья Наша Радость и Счастье!!! Мы Вас Обожаем!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Да пугачева красотка на фоне кристины", "Максим !!! Спасибо Вам за Аллу! Что делаете ее счастливой ! Она так долго искала любовь❤️ а с ней и вся страна ! Теперь я вижу и верю, что она ( любовь ) есть !", "Никогда Алла так не выглядела!! браво, макс!!!", "Пугачева выглядит лучше, чем Орбакайте)", – высказались пользователи Сети.