Балерина Анастасия Волочкова обожает внимание мужчин. И когда женщины жалуются на излишнюю назойливость со стороны представителей сильного пола она сильно удивляется.

Балерина АнастасияВолочкова обожает внимание мужчин. И когда женщины жалуются на излишнююназойливость со стороны представителей сильного пола она сильно удивляется.Российское спортивноеиздание попросило прославленную Волочкову прокомментировать неоднозначный эпизод,который произошел между журналисткой Deutsche Welle Джульет ГонсалесТеран и российским футбольным болельщиком.Немного предыстории. Джульетвела прямой эфир с Манежной площади в Москве, когда оголтелый мужчинаподбежал к ней, схватил за грудь, прокричал "Россия - чемпион",поцеловал и скрылся в неизвестном направлении.Естественно, журналистке это не понравилось, как, впрочем,не понравилось бы любой воспитанной и уважающей себя и свое тело женщине.Гонсалесрассказала об этом в Instagram. Происшествие вызвало бурную дискуссию в Сети ипрессе. Высказаться предложили и Анастасии Вилочковой."Чемпионатмира – это, прежде всего, футболисты, который привлекаютсвоей игрой, победами и поражениями. Все, что происходит за кадром, – это люди,которые просто хотят прославиться за чужой счет. Ну пришел, потрогал, поцеловал– ну и что? Это выпендреж", – со смехом заявилапрославленная балерина."А то – начинается. "Он пришел, потрогал меня…" Если вы журналист, значит, пишите иосвещайте футбольные события. А то потом говорят: "Он ко мнеприставал". Я таких ситуаций насмотрелась знаете сколько!", – цитирует артистку"Спорт-Экспресс". Вероятно, Волочкова такое поведение мужчины считает нормой, мол, ну облапал прилюдно, ну подумаешь, отряхнулась, пошла дальше.