Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова выступят на разных этапах Гран-при. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

Российские фигуристки ЕвгенияМедведева и АлинаЗагитова выступят наразных этапах Гран-при. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).Медведева с 23-25октября выступит во Франции, а с 26-28 октября в Канаде. Также в этих этапахпокажут себя россиянки Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева.Загитова со 2 по 4 ноября примет участиев этапах Гран-при в Финляндии и с 16 по 18 ноября в Москве. В Финляндии солимпийской чемпионкой выступят Дарья Паненкова и СтаниславаКонстантинова.Судяпо всему, Евгению Медведеву, завоевавшую на Играх-2018 серебро,специально берегут от соперничества с обладательницей золота Загитовой, чтобыновые поражения ее совсем не "убили". ФиналГран-при пройдет 6-9 декабря в Ванкувере.Напомним, вмае этого года Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.Фигуристка переехала в Торонто. Работать она решила с канадским наставником Брайаном Орсером.Под его руководством девушка собирается выучитьновую программу. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию.Как писали Dni.Ru, Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане сталаобладательницей двух серебряных наград. Ее сопернице Загитовой досталось золотов женском одиночном катании.