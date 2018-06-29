Российские фигуристки Евгения
Медведева и Алина
Загитова выступят на
разных этапах Гран-при. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).
Российские фигуристки Евгения
Медведева и Алина
Загитова выступят на
разных этапах Гран-при. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).
Медведева с 23-25
октября выступит во Франции, а с 26-28 октября в Канаде. Также в этих этапах
покажут себя россиянки Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева.
Загитова со 2 по 4 ноября примет участие
в этапах Гран-при в Финляндии и с 16 по 18 ноября в Москве. В Финляндии с
олимпийской чемпионкой выступят Дарья Паненкова и Станислава
Константинова.
Судя
по всему, Евгению Медведеву, завоевавшую на Играх-2018 серебро,
специально берегут от соперничества с обладательницей золота Загитовой, чтобы
новые поражения ее совсем не "убили". Финал
Гран-при пройдет 6-9 декабря в Ванкувере.
Напомним, в
мае этого года Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.
Фигуристка переехала в Торонто. Работать она решила с канадским наставником Брайаном Орсером.
Под его руководством девушка собирается выучить
новую программу. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию.
Как писали Dni.Ru, Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане стала
обладательницей двух серебряных наград. Ее сопернице Загитовой досталось золото
в женском одиночном катании.