Репортеры раздобыли новые данные относительно судебных разбирательств между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским. Сообщается, что певица не желает отказываться от родительских прав на шестилетнюю Монику, но и бизнесмен не соглашается на условия экс-супруги.

Репортеры раздобыли новые данные относительно судебных разбирательств между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским. Сообщается, что певица не желает отказываться от родительских прав на шестилетнюю Монику, но и бизнесмен не соглашается на условия экс-супруги.С октября 2017 года маленькая Моника не может покинуть Лос-Анджелес, пока идут суды между ее родителями Анной Седоковой и Максимом Чернявским. Все это время певица ищет всяческие пути для урегулирования конфликта с бывшим мужем. Однако тот не соглашается с условиями, которые предлагают адвокаты артистки.Как утверждает , Максим требует, чтобы Анна отказалась от родительских прав на Монику. Если певица согласится, то тогда бизнесмен откажется от своих требований, и Седокова сможет видеться с дочкой без посторонних. Однако это грозит тем, что Моника будет жить только с отцом, а матери придется выплачивать алименты. Седокова с этим не согласна, ее адвокаты пытаются достучаться до Чернявского с утверждением, что девочку должны воспитывать оба родителя.Следующей ступенью в борьбе за дочь является переход к процедуре Evaluation. Она подразумевает многочисленные обследования у психологов не только со стороны родителей, но и со стороны ребенка. Разбирательство может продлиться до восьми месяцев.Ранее в интервью Седокова призналась, что суд с бывшим мужем стал для нее полнейшей неожиданностью. "Я не понимаю, почему на меня подали в суд, зачем сказали, что я опасна. Уже девять месяцев я пытаюсь выживать, бороться, не падать духом. Изучаю законы, постоянно встречаюсь с адвокатами, трачу в Америке на них десятки тысяч долларов, работаю почти круглосуточно, чтобы эти деньги зарабатывать, преодолеваю тысячи километров туда и обратно. У нас никогда не было проблем с бывшим мужем, я сама ребенок разведенных родителей, и знаю эту боль. Я всегда была за общение дочери с папой, ничего не требовала и искренне считала нас с Максимом друзьями", – объяснила певица.