Любопытный пользователь Сети решил узнать, как живут актеры, которые еще будучи детьми снялись в классике советского кино. Выяснилось, что многе артисты покончили с собой, стали алкоголиками или умерли в нищете.

Любопытный пользователь Сети решил узнать, как живут актеры, которые еще будучи детьми снялись в классике советского кино. Выяснилось, что многе артисты покончили с собой, стали алкоголиками или умерли в нищете.Пользователь под ником Masha провела собственное расследование и поделилась результатами в социальной Сети Twitter. Некоторые истории угасших звезд способны повергнуть в шок.Так, Сергей Шевкуненко, прославившийся ролями в картинах "Кортик" и "Бронзовая птица", стал криминальным авторитетом, после чего был застрелен киллером с матерью в квартире. "В 13 лет состоял на учете в детской комнате милиции и имел серьезные проблемы с алкоголем, в 16 лет получил первый срок – за избиение из хулиганских побуждений. К 30 годам имел статус авторитета и возглавлял Мосфильмовскую ОПГ", – поведал пользователь.Не менее печальная судьба настигла других героев советского кино. Один из самых популярных детей-актеров того периода Виктор Перевалов после последней заметной роли работал грузчиком в винном магазине и копал могилы. Он скончался в 2010 в поезде по пути из Москвы в Санкт-Петербург.Звезда юмористического киножурнала "Ералаш" Алексей Фомкин был уволен из МХАТ имени Горького из-за запоев. Актер погиб в 26 лет, задохнувшись во время пожара в квартире, так как был сильно пьян и слишком крепко спал.Стоит отметить, что у некоторых актеров судьба сложилась весьма удачно. Так, Егор Дружинин востребован по сей день. В начале "нулевых" он вел хит-парад "Золотой граммофон", позже был наставником и членом жюри шоу "Танцы" на ТНТ.Юрий и Владимир Торсуевы, прославившиеся благодаря фильму "Приключения электроника", решили не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, но преуспели в другой сфере. Сейчас бывшие актеры работают в различных компаниях.