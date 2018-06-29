Перепродажа помещения и банкротство компании могут осложнить снос здания

Перепродажа помещения и банкротство компании могут осложнить снос зданияМэрия города требует снести стеклянное строение на обочине Лыбедской магистрали.Ранее там находился автоцентр «Грамада». В 2016 году фирму и ее владельца признали банкротами, и Дмитрий Павлов продал стеклянный павильон московскому бизнесмену. Позже здание перекупил другой предпринематель и открыл там «Владимирский выставочный центр».Заявление в суд от администрации города Владимира поступило 29 мая. Рассмотрение дела начнется с 11 июля. Ответчиком выступает компания «Авто-Дрим» депутата Дмитрия Павлова.