Киевской пианистке не удалось отвертеться. Хитрость и связи ей не помогли.

Киевской пианистке не удалось отвертеться. Хитрость и связи ей не помогли.Несколько месяцев продолжались слушания по делу о якобы нарушении личной жизни Виталиной Цымбалюк-Романовской и незаконным оборотом специальных технических средств для незаконного получения данных о ней. Экс-жена Армена Джигарханяна заявила, что преступники получили личную информацию о ней – фотографии, сведения об онкологическом заболевании ее матери, выписки со счетов – и передали журналистам. Но суд, как сообщает, состава преступления не нашел и закрыл уголовное дело.А вот самой киевской пианистке все-таки придется ответить за нарушение тайны личной жизни актера. Его друг Арам Акопян дал показания, что юная жена нарочно снимала порочащие артиста ролики. "Еще, может, снимать мужчину дома – в комнате, в туалете?! На одном видео, которое Виталина мне прислала, он сидит к ней спиной и говорит: "То, что ты со мной рядом спишь, еще не значит, что ты стала мной". Уже тогда у них были споры..." – рассказывал он.В Следственном комитете, где занимались делом, отметился популярный телеведущий и шоумен Андрей Малахов. "Виталина утверждала, что не отдавала частное видео на ТВ, мол, это сделал кто-то другой. Но мне сообщили: Андрея Малахова вызывали в Следственный комитет, и он дал показания, что именно Виталина принесла ему ролики для телеэфира, получив за это вознаграждение", – уверял Акопян.Напомним, Армен Джигарханян и Виталина состояли в браке с февраля 2016-го по ноябрь 2017 года. Она заняла должность директора в Московском драматическом театре, которым руководил актер. Их разрыв был связан с рядом скандалов. Джигарханян назвал Цымбалюк-Романовскую воровкой и заявил, что она принесла ему много боли.