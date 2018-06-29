Наконец-то закончился ад, в котором последние месяца жила бывшая жена Джигарханяна. Россияне поздравляют киевскую пианистку с долгожданной победой. Ведь за нее молилась, кажется, вся страна.

Наконец-то закончился ад, в котором последние месяца жила бывшая жена Джигарханяна. Россияне поздравляют киевскую пианистку с долгожданной победой. Ведь за нее молилась, кажется, вся страна.Несколько месяцев длились слушания по делу о якобы нарушении Виталиной Цымбалюк-Романовской тайны личной жизни бывшей супруги актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Друг актера Арам Акопян давал показания, что юная жена нарочно снимала порочащие актера ролики "еще может снимать мужчину дома – в комнате, в туалете?! На одном видео, которое Виталина мне прислала, он сидит к ней спиной и говорит: "То, что ты со мной рядом спишь, еще не значит, что ты стала мной". Уже тогда у них были споры..." – рассказывал друг.В Следственном комитете, где занимались делом, отметился популярный телеведущий и шоумен Андрей Малахов. "Виталина утверждала, что не отдавала частное видео на ТВ, мол, это сделал кто-то другой. Но мне сообщили: Андрея Малахова вызывали в Следственный комитет, и он дал показания, что именно Виталина принесла ему ролики для телеэфира, получив за это вознаграждение", – уверял Акопян.Но, как сообщает суд на нашел состава преступления и уголовное дело против Виталины закрыл. Поклонники приветствовали Цымбалбюк-Романовскую букетами, криками "браво" и воздушными шарами. А в небо Москвы как символ чистоты и невиновности устремилась стая белых голубей.Зато теперь могут возбудить против самого Джигарханяна. Экс-жена артиста заявила, что преступники получили личную информацию о ней – фотографии, сведения об онкологическом заболевании ее матери, выписки со счетов и передали их журналистам. В Сети появилось и обращение, авторы которого требуют самого серьезного наказания для актера. "Джигарханяна можно было бы вызвать в Департамент культуры Москвы и спросить с него, почему он вынес свою частную жизнь на обсуждение общественности? Почему он дома не поговорил с женой? Ведь в советское время такое делать артисту было непозволительно. А тут не просто артист, а со званием, да еще руководитель. Если он не в состоянии в силу возраста, по состоянию здоровья или по каким-либо еще причинам отвечать за свои поступки, как он может руководить театром?" – говорится в петиции.Напомним, Армен Джигарханян и Виталина состояли в браке с февраля 2016 по ноябрь 2017 года. Она заняла должность директора в Московском драматическом театре, которым руководил актер. Их разрыв был связан с рядом скандалов. Джигарханян назвал Цымбалюк-Романовскую вором и заявил, что она принесла ему много боли.