Информацию о результатах проверки передали в полицию

Информацию о результатах проверки передали в полициюКак сообщили в МЧС по Владимирской области, причиной пожара на улице Урицкого, в котором сгорели два дома, мог стать поджог.Пожар начался днем 18 июня в 13.00 в домах №семь и девять. Пожарным понадобилась помощь поезда со 120 кубометрами воды,чтобы ликвидировать возгорание. Огонь полносью потушили спустя три с половиной часа.На данный момент результаты проверки о причине возгорания переданы в полицию.