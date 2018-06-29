Информацию о результатах проверки передали в полицию
Информацию о результатах проверки передали в полицию
Как сообщили в МЧС по Владимирской области, причиной пожара на улице Урицкого, в котором сгорели два дома, мог стать поджог.
Пожар начался днем 18 июня в 13.00 в домах №семь и девять. Пожарным понадобилась помощь поезда со 120 кубометрами воды,чтобы ликвидировать возгорание. Огонь полносью потушили спустя три с половиной часа.
На данный момент результаты проверки о причине возгорания переданы в полицию.