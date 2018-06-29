Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Молодые
люди смогли уладить конфликт и сохранить семью.
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Молодые
люди смогли уладить конфликт и сохранить семью.
В своем Instagram Агата выложила коротенький ролик в формате
Stories. На видеозаписи Муцениеце и Прилучный мчатся на байке по загородному
шоссе. Актриса с нежностью прильнула к мужу и наслаждается поездкой.
Поклонники очень обрадовались
воссоединению актерской четы. Вздохнувшие с облегчением фанаты принялись оставлять
комментарии под последним опубликованным Агатой снимком.
"👏👏👏👏👏👏😘😘😘😘😘😘😘😘рада что вы вместе!!!!!! Вместе можно все
пережить!!!!!! Счастья Вам !!!!!! Добра!!! Понимания😉😉😉😉😉❤❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуация
автора сохранены. – Прим. ред.)", "Привет,так приятно видеть вас вместе, берегите
свою семью,даже настроение поднялось,удачи!!!", – писали фолловеры.
Добавим, злопыхатели вот уже несколько недель распространяют в Сети слухи о том,
что расставание актеров просто пиар. Мол, молодые люди решили привлечь внимание
к своим персонам с помощью обмана.
Артистка не раз опровергала эти
сплетни. Она даже публично обращалась к поклонникам и журналистам.
"Если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, ради
пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речь
идет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Мы за это время, поняли
одно: мы можем все, но не можем жить друг без друга", – заявила девушка.
Однако актриса не стала скрывать, что в их браке есть проблемы,
причем личностные. "Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее
всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят друг
друга, знайте, самое важное – разговаривать!" – заключила актриса.