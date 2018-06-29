Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Молодые люди смогли уладить конфликт и сохранить семью.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Молодыелюди смогли уладить конфликт и сохранить семью.В своем Instagram Агата выложила коротенький ролик в форматеStories. На видеозаписи Муцениеце и Прилучный мчатся на байке по загородномушоссе. Актриса с нежностью прильнула к мужу и наслаждается поездкой.Поклонники очень обрадовалисьвоссоединению актерской четы. Вздохнувшие с облегчением фанаты принялись оставлятькомментарии под последним опубликованным Агатой снимком."👏👏👏👏👏👏😘😘😘😘😘😘😘😘рада что вы вместе!!!!!! Вместе можно всепережить!!!!!! Счастья Вам !!!!!! Добра!!! Понимания😉😉😉😉😉❤❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуацияавтора сохранены. – Прим. ред.)", "Привет,так приятно видеть вас вместе, берегитесвою семью,даже настроение поднялось,удачи!!!", – писали фолловеры.Добавим, злопыхатели вот уже несколько недель распространяют в Сети слухи о том,что расставание актеров просто пиар. Мол, молодые люди решили привлечь вниманиек своим персонам с помощью обмана.Артистка не раз опровергала этисплетни. Она даже публично обращалась к поклонникам и журналистам."Если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, радипиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речьидет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Мы за это время, понялиодно: мы можем все, но не можем жить друг без друга", – заявила девушка.Однако актриса не стала скрывать, что в их браке есть проблемы,причем личностные. "Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скореевсего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят другдруга, знайте, самое важное – разговаривать!" – заключила актриса.