Во время ЧМ-2018 произошел ужасающий несчастный случай. Болельщица настолько сильно обрадовалась победе своей национальной сборной, что уронила бокал с вином и упала на осколки.

Во время ЧМ-2018 произошел ужасающий несчастный случай. Болельщица настолько сильно обрадовалась победе своей национальной сборной, что уронила бокал с вином и упала на осколки.Девушка настолько сильно обрадовалась победе Бразилии в матче с Сербией в рамках мундиаля, что не смогла устоять на ногах. Нелепое падение стало роковым для 30-летней Тамары Майочи.Сообщается, что болельщица смотрела решающий матч у себя дома с друзьями в Сан-Паулу. Тамара сидела на диване, держа в одной руке бокал с вином, а в другой – телефон.Когда девушка резко вскочила вместе со всеми, чтобы отпраздновать победу, то потеряла равновесие. Она попыталась схватиться за журнальный столик, но в итоге упала прямо на разбитый бокал, передает Mirror.Впившиеся осколки перерезали яремную вену на шее девушки. Друзья пострадавшей не смогли оказать ей должную первую помощь.Они лишь попытались остановить кровь, обернув рану полотенцем. Однако к тому времени, когда прибыли медики, девушка была уже мертва.Примечательно, что незадолго до гибели Тамара разместила в Facebook в каком-то смысле пророческий пост. Она поведала об опасности использования мобильного телефона во время езды за рулем. "Мы никогда не представляем, что что-то подобное может случиться именно с нами. Но несчастные случаи происходят", – написала девушка.