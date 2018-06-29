Наши соотечественники придумали способ обойти закон, чтобы досрочно выйти на пенсию. Чаще всего для достижения этого граждане покупают инвалидность.

Нашисоотечественники придумали способ обойти закон, чтобы досрочно выйти на пенсию.Чаще всего для достижения этого граждане "покупают инвалидность".Блогер Александра Баязитова раскрыла мошенническуюсхему. По ее словам, на черном рынке в последнее время резко подорожало оформлениефиктивной инвалидности. С помощью такого незаконного способа россиянене только пытаются раньше уйти на пенсию, но и получитьльготы на ЖКХ, проезд и покупку лекарств.Открывают мошенническую цепочку участковые врачиили окулисты, предлагающие "помочь" с инвалидностью. В зависимости отрегиона за это просят взятку в размере от 100 до 700 тысячрублей, сообщает Life.После договоренности с врачом человеку могутназначить фиктивную операцию, из-за которой потребуется долгая реабилитация.Еще один вариант – комиссия, на которой вынесут нужный диагноз. Из-за мошенниковмногие россияне с реальными заболеваниями лишаются возможности получитьинвалидность.Существует в Москве иотдельный бизнес по торговле справками, который с пенсиями никак не связан.Многие жители столицы покупают липовую бумажку ради возможности парковаться ине платить.Напомним, поэтапно повышать пенсионный возраст начнутуже с 2019 года. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсиюв 65 лет, а женщины – в 63 года к 2034-му. Как писали Dni.Ru, авторы реформы подчеркивают: невозможно обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.