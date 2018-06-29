Трагедией окончилось застолье жителя Саратова с его знакомой. Инцидент произошел в ночь на 28 июня.

Трагедией окончилосьзастолье жителя Саратова с его знакомой. Инцидент произошел в ночь на 28 июня.Известно,что 30-летний мужчина жестоко расправился с 37-летней подругой после матерногооскорбления в его адрес. Между злоумышленником и женщиной возник конфликт.ответ на оскорбление саратовец нанес собутыльнице несколько ударов ножом поголове и туловищу. Но этого ему показалось мало: он взял топор и отрубил ейкисти рук, передает "Взгляд-инфо" со ссылкой на Следственный комитет России по региону.Протрезвев, мужчина полностью признал свою вину. Скрыть следы преступленияон не пытался и рассказал об убийстве знакомой соседям иродственникам. Вскоре он был задержан. Против него завели уголовное дело постатье об убийстве.Ранее 22-летняя жительница города Грязи Липецкой области убила школьную подругу и еетрехлетнюю дочь. Преступление она объяснила внезапно возникшей личнойнеприязнью. Злоумышленница позавидовала тому, что у ее приятельницыудачно сложилась жизнь.Как писали Dni.Ru, в Вологодской области45-летний пьяный мужчина поссорился с подругой и ударил ее два раза поголове. Пострадавшая сразу же скончалась. По его словам, они танцевали дома, ноженщина внезапно начала грубить. Не выдержав оскорблений, мужчинанабросился на хамку с кулаками.