Трагедией окончилось
застолье жителя Саратова с его знакомой. Инцидент произошел в ночь на 28 июня.
Трагедией окончилось
застолье жителя Саратова с его знакомой. Инцидент произошел в ночь на 28 июня.
Известно,
что 30-летний мужчина жестоко расправился с 37-летней подругой после матерного
оскорбления в его адрес. Между злоумышленником и женщиной возник конфликт.
В
ответ на оскорбление саратовец нанес собутыльнице несколько ударов ножом по
голове и туловищу. Но этого ему показалось мало: он взял топор и отрубил ей
кисти рук, передает "Взгляд-инфо" со ссылкой на Следственный комитет России по региону.
Протрезвев, мужчина полностью признал свою вину. Скрыть следы преступления
он не пытался и рассказал об убийстве знакомой соседям и
родственникам. Вскоре он был задержан. Против него завели уголовное дело по
статье об убийстве.
Ранее 22-летняя жительница города Грязи Липецкой области убила школьную подругу и ее
трехлетнюю дочь. Преступление она объяснила внезапно возникшей личной
неприязнью. Злоумышленница позавидовала тому, что у ее приятельницы
удачно сложилась жизнь.
Как писали Dni.Ru, в Вологодской области
45-летний пьяный мужчина поссорился с подругой и ударил ее два раза по
голове. Пострадавшая сразу же скончалась. По его словам, они танцевали дома, но
женщина внезапно начала грубить. Не выдержав оскорблений, мужчина
набросился на хамку с кулаками.