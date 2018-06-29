До конца весенней сессии нижней палате парламента предстоит рассмотреть более двух десятков налоговых законопроектов. В их числе поправки, повышающие налог на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Предстоящее изменение, заверил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, не отразится на стоимости ряда товаров, в том числе, продуктов питания.

До конца весенней сессии нижней палате парламента предстоит рассмотреть более двух десятков налоговых законопроектов. В их числе поправки, повышающие налог на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Предстоящее изменение, заверил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, не отразится на стоимости ряда товаров, в том числе, продуктов питания.За оставшиеся четыре недели работы в рамках текущей сессиинижней палаты парламента законодателям необходимо определиться с основнымиизменениями в Налоговый кодекс. В преддверии возвращения депутатов из своих избирательныхокругов после региональной недели на площадке комитета Госдумы по бюджету иналогам прошла встреча с руководителями крупнейших бизнес-объединений России,где обсуждались изменения налогового законодательства."В июле месяце Госдуме предстоит принять 22 налоговых законаи два сопровождающих пакета поправок в Бюджетный кодекс, которые, в первуюочередь, связаны с тем, чтобы при снижении ставок акцизов по бензину, у нас непострадали региональные дорожные фонды", – сообщил Андрей Макаров.По его словам, в частности на рассмотрении парламентариевнаходится пакет законопроектов о налоге на дополнительный доход в нефтянойотрасли (здесь планируется прописать заморозку акцизов на бензин". Также депутатампредстоит обсудить изменения порядка расчета налога на имущество.Кроме того, одним из важнейших документов по изменениюналогового законодательства станет законопроект о повышении НДС до 20%. Как отметилпарламентарий, ранее в России такая ставка уже действовала, а сразу послевведения данного налога он вообще составлял 28%.Андрей Макаров напомнил, что снижение ставки налога на 2%было сделано на пике экономического роста в 2004 году. Сегодня же ситуация вэкономике изменилась, и размер налога тоже может меняться: "Было снижение,но никто не говорил, что это будет навсегда, ставки могут меняться".Что касается предстоящего повышения ставки налога, то, какзаверил Андрей Макаров, это никак не отразится на ценах социально значимыхтоваров и продуктов питания. "На социально значимые товары НДС неменяется, поэтому то, что сейчас мы слышим о том, что цена повысится напродукты питания и детские товары, то это как минимум недобросовестно", —заявил глава думского комитета.Напомним, в настоящее время на рассмотрении депутатов Госдумынаходится правительственный законопроект, который предусматривает повышение НДСс 18% до 20% со следующего года. Ожидается, что в первом чтении документ будетрассмотрен 1 июля.