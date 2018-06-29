28 июня в Суздале состоялся VII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром мероприятия, обеспечив беспроводной ..

28 июня в Суздале состоялся VII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром мероприятия, обеспечив беспроводной широкополосный доступ в Интернет на пленарном заседании и для работы дискуссионных площадок на базе канала связи пропускной способностью до 100 Мбит/с.В этом году темой Парламентского форума стала «Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтёрство): концептуальные и законодательные аспекты». В его работе приняли участиечлены Совета Федерации РФ, представители Министерства культуры России и Федерального агентства по делам молодёжи, государственные и общественные деятели, руководители региональных органов власти, представители научного и экспертного сообществ.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Форум уже третий раз проходит во Владимирской области, и «Ростелеком» традиционно выступает его партнёром.Я считаю это признаком того, что качество наших услуг высоко оценили гости и участники – как на региональном, так и на федеральном уровнях.Уверен, что наш успешный опыт проведения деловых мероприятий будет и в дальнейшем способствовать реализации самых разных проектов в сфере развития Интернета в «тридцать третьем» регионе».«Ростелеком»постоянно совершенствует и увеличиваетохват сети во Владимирской области. Например, внаселённых пунктах, участвующих в государственной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), провайдер обеспечивает бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi.157 населённых пунктовобеспечены высокоскоростным интернетом по программе УЦН. До конца 2018 года планируется провести сеть в ещё 162 областных поселенияс населением от 250 до 500 человек.