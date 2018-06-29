Популярный на Украине актер, сценарист, продюсер и юморист Владимир Зеленский, известный не только своими проектами, но и подчас русофобскими высказываниями, предложил лидеру группы Океан Эльзы Святославу Вакарчуку объединить усилия. Полный экспрессии пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Популярный на Украине актер, сценарист, продюсер и юморист Владимир Зеленский, известный не только своими проектами, но и подчас русофобскими высказываниями, предложил лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку объединить усилия. Полный экспрессии пост он опубликовал на своей странице в Facebook.На Украине идет активная подготовка к грядущим выборам президента, в связи с чем все новые и новые общественные и политические деятели в стране решаются на смелые высказывания. В частности, Святослав Вакарчук, которого многие знают как солиста группы "Океан Эльзы", заявил о своих президентских амбициях. Высказаться более однозначно ему предложил юморист Владимир Зеленский.Сделал он это достаточно эмоционально и понятно для всех, кто в курсе подоплеки событий. Однако для постороннего человека слова комика могут показаться набором никак друг с другом не связанных предложений. "В этот день у меня только один вопрос. Слава, ну что. Ты "да" или "нет"? Потому что если ты железно "да" или точно "нет" – ну тогда и я", – отметил он в видеообращении на своей странице в Facebook."А то все снова спрашивают: "Ну шо я, шо я". А шо я? Я-то понятно. Шо ты? Просто если ты и я – то это мы, понимаешь? А если мы – то это всех", – добавил Зеленский.Подписчикам украинского юмориста не пришлось объяснять, что он имел ввиду. Они моментально сообразили, что в своем неожиданном заявлении Владимир Зеленский поддержал Святослава Вакарчука, решившегося на противостояние с нынешним президентом Украины Петром Порошенко. Учитывая народную любовь что к одному, что к другому деятелю культуры, если они объединят свои усилия, то у украинского лидера появится крайне серьезный конкурент на грядущих выборах.