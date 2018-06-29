С июля россиян ждет очередное повышение коммунальных платежей. В среднем по стране плата не повысится более чем на 4%.

С июля россиян ждет очередное повышение коммунальных платежей. В среднем по стране плата не повысится более чем на 4%.Тарифы на коммунальные услуги и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию — регулярно повышают с 2012 года.Наибольшее повышение платежей ожидается в Санкт-Петербурге и Якутии, там рост составит 6%. На втором месте по темпам увеличения платежей Кемеровская область и Башкирия – 5.9%. Замыкает тройку лидеров Москва, Кировская и Новгородская области – рост ЖКХ в этих субъектах составит 5.5.%. Самый низкий прирост будет в Северной Осетии и Новосибирской области- 3%.С конца мая в РФ вступила в силу новая форма платежного документа, утвержденная приказом Минстроя. Теперь ресурсы, потребляемые в рамках использования общего имущества дома из платы за комунальные услуги перенесены в плату за содержание.Отдельно прописаны сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, и размер долга.Данные квитанции согласно новым нормам должны обязательно содержаться сведения об идентификаторе платежного документа и едином лицевом счете, которые отражены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).На заметку: Купить недорого фирменноевы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика просто посетив интернет-проект http://www.amurska.ru/m/agritechnics/. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!