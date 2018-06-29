Главы правительств и стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против России еще на пол года. Об этом сообщил неназванный источник ТАСС в Совете ЕС.

Главы правительств и стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против России еще на пол года. Об этом сообщил неназванный источник ТАСС в Совете ЕС."Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев", - сказал он.Источник также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе выполнения минских соглашений, к которым привязаны антироссийские санкции."Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений", - добавил источник.После того как политическое решение о продлении санкций убдет принято начнется официальная процедура продления ограничений."В ближайшие дни или недели последует формальное решение Совета ЕС, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил источник ТАСС.Санкционная политика ЕС в отношении России делится на три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма.Все выше названные меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.На саммите ЕС также уделят внимание расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.