Считается, что современные люди очень испорчены
в вопросах половой жизни. Однако обычаи наших предков действительно поражают
своей извращенностью, а иногда и смешат.
Считается, что современные люди очень испорчены
в вопросах половой жизни. Однако обычаи наших предков действительно поражают
своей извращенностью, а иногда и смешат.
Самыми "продвинутыми" в этом
отношении были римляне и греки. Так, в Афинах и Риме можно было отомстить любовнику жены за ее
измену весьма оригинальным способом: муж-рогоносец мог засунуть ему редиску в
задний проход. К слову, в этих странах активно использовали фаллоимитаторы,
сделанные чаще всего из кожи.
В Древней Греции существовал
"лесбийский праздник". А древние римляне отпугивали врагов статуями бога
Приапа с половым органом в возбужденном состоянии. Кроме того, у римлян существовала
такая распространенная "забава", как вакханалия.
Чего там
только ни делалось: садомазохизм, инцест, гомосексуализм были не редкостью.
Помимо прочего, замужние женщины "помогали" на них юношам стать
мужчинами, иногда даже своим сыновьям.
Всем известно, что не
отличался пуританскими нравами и "город греха" Вавилон. Помимо ярмарки невест в
этом древнем городе существовали храмовые оргии. Девушка приходила в святилище
Милитты и не могла вернуться домой, пока иностранец не бросит ей деньги и не
займется с ней сексом. Деньги она должна была отдать храму.
Как ни странно, довольно
свободна в сексуальной жизни была и славянская молодежь. Там, в шестом веке еще
до замужества и женитьбы юноши и девушки во время языческих праздников развлекалась
групповым сексом. Кроме того, в Древней Руси во время исповеди священники могли
задавать очень интимные вопросы. Например: "Не влагали ль вы уста и перста
свои ближним своим в места непотребные?".