Считается, что современные люди очень испорчены в вопросах половой жизни. Однако обычаи наших предков действительно поражают своей извращенностью, а иногда и смешат.

Считается, что современные люди очень испорченыв вопросах половой жизни. Однако обычаи наших предков действительно поражаютсвоей извращенностью, а иногда и смешат.Самыми "продвинутыми" в этомотношении были римляне и греки. Так, в Афинах и Риме можно было отомстить любовнику жены за ееизмену весьма оригинальным способом: муж-рогоносец мог засунуть ему редиску взадний проход. К слову, в этих странах активно использовали фаллоимитаторы,сделанные чаще всего из кожи.В Древней Греции существовал"лесбийский праздник". А древние римляне отпугивали врагов статуями богаПриапа с половым органом в возбужденном состоянии. Кроме того, у римлян существовалатакая распространенная "забава", как вакханалия.Чего тамтолько ни делалось: садомазохизм, инцест, гомосексуализм были не редкостью.Помимо прочего, замужние женщины "помогали" на них юношам статьмужчинами, иногда даже своим сыновьям.Всем известно, что неотличался пуританскими нравами и "город греха" Вавилон. Помимо ярмарки невест вэтом древнем городе существовали храмовые оргии. Девушка приходила в святилищеМилитты и не могла вернуться домой, пока иностранец не бросит ей деньги и незаймется с ней сексом. Деньги она должна была отдать храму.Как ни странно, довольносвободна в сексуальной жизни была и славянская молодежь. Там, в шестом веке ещедо замужества и женитьбы юноши и девушки во время языческих праздников развлекаласьгрупповым сексом. Кроме того, в Древней Руси во время исповеди священники моглизадавать очень интимные вопросы. Например: "Не влагали ль вы уста и перстасвои ближним своим в места непотребные?".